“Perché ho respinto 400 ragazzi”. Sophie Codegoni, le lacrime e quel dramma che confessa al GF Vip

Puntata ricca di emozioni quella del ‘GF Vip 6’, andata in onda nella serata del 27 settembre su Canale 5. Ci sono stati tantissimi momenti importanti, tra cui il nuovo arrivo di Valentina Nulli Augusti, che ha avuto un confronto con Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Alex Belli. E proprio Sophie Codegoni è stata la protagonista di un altro episodio molto toccante. Non è riuscita a contenere le sue lacrime ed ha pianto moltissimo, mentre raccontava di un brutto fatto che le ha segnato la vita.

Intanto, alcune ore fa Soleil Sorge ha deciso di imitare Valentina e più precisamente un suo rapporto sessuale con Tommaso Eletti. Per questa ragione il popolo della rete è esploso di rabbia. Ecco come ha reagito: “Non cambierà mai. Sta ragazza ha sicuramente dei lati positivi, ma come ti viene di imitare un rapporto sessuale con una donna? Fidatevi di una persona che ha dipinto come il mostro Gianmaria, ma alla fine della fiera ascoltate come lo abbia capito più Miriana che altri”. Torniamo all’ex tronista di ‘UeD’.

Sophie Codegoni finora non aveva mai toccato un argomento, che l’ha inevitabilmente colpita nel profondo del suo cuore. Ha dovuto vivere una situazione che nessuna persona dovrebbe e che riguarda la sua amatissima madre Valeria, la quale si è presentata al ‘GF Vip 6’ proprio per farle una sorpresa. Il genitore le ha detto: “Apri il tuo cuore perché gli uomini non sono quello che hai visto tu. Io ci sarò sempre, non devi vivere nel mio riflesso. Sono stata sfortunata, ma credo ancora nell’amore”.





Durante la puntata del ‘GF Vip 6’, Sophie Codegoni ha avuto il coraggio di rivelare un particolare doloroso. Il compagno della madre malmenava la signora Valeria e la gieffina ha avuto difficoltà ad avere poi contatti con il sesso maschile: “Cercavamo di toglierlo, ma lui era più forte di tutti noi, ho vissuto venti minuti in cui non riuscivo a fare niente e ho avuto molta paura. Questo episodio è accaduto due mesi prima che andassi a Uomini e Donne. Per questo quando iniziai il mio percorso avevo detto di avere paura degli uomini”.

Prima di ricevere la sorpresa della mamma, Sophie Codegoni ha anche aggiunto su quell’episodio di violenza: “Sicuramente dietro quei quattrocento ragazzi respinti c’è questo motivo. Dopo questo episodio ero un ghiaccio, ora mi sto sciogliendo”. La madre l’ha quindi invitata ad avere maggiore fiducia e ad andare avanti con forza e determinazione, nonostante quella pessima esperienza.