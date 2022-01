C’è attrito tra Katia Ricciarelli e Soleil Sorge ultimamente. Le due concorrenti del GF Vip 6 hanno intrecciato un bellissimo rapporto all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma nelle ultime ore le cose tra le due sembrano essere cambiate.

Al GF Vip 6 l’ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli, ha creato scompiglio tra i vipponi, in particolare tra Soleil Sorge e le donne della casa, in particolare Manila Nazzato, che in questi giorni si è avvicinata alla modella venezuelana scatenando anche l’ira della cantante. “È stata Manila che se l’è andata ad abbracciare, le volevo dare una sberla…” ha tuonato Katia, parlando con Soleil Sorge.

GF Vip 6, dopo la puntata il ‘complotto’ contro Soleil Sorge

“È andata, stava ascoltando il pianoforte che Manuel suonava, è andata a sedersi vicino a lui e Manila che era vicino al biliardo, è andata là e se l’è abbracciata, si è seduta con lei…”, ha detto ancora Katia Ricciarelli parlando dell’avvicinamento dell’ex Miss Italia alla moglie di Alex Belli. Ora la cantante ha iniziato a prendere le distanze anche da Soleil.





È successo durante l’ultima puntata del GF Vip 6 andata in onda lunedì 17 gennaio, al momento dell’assegnazione delle immunità. Come sempre, l’opinionista Sonia Bruganelli ha deciso di concedere la sua immunità proprio all’influencer italoamericana scatenando ovviamente un polverone. A criticare la scelta della moglie di Paolo Bonolis proprio Katia Ricciarelli.

A fine puntata la cantante lirica si è sfogata con Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Valeria Marini: “Non può continuare a essere salvata dalle opinioniste, Soleil, ogni volta così!”. Sui social anche i commenti dei telespettatori: “Katia ‘Quella (Soleil) sempre salvata dalle opinioniste’. Manila ‘Dovevi essere salvata tu che è il tuo compleanno..Ma poi non con quella motivazione'”.