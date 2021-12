Katia Ricciarelli è tra i concorrenti del GF Vip 6. “Lei è un’artista straordinaria, è una grandissima cantante, attrice, ha vinto un David di Donatello. L’abbiamo voluta tantissimo”, aveva annunciato Alfonso Signorini durante la prima puntata del reality show.

La cantante lirica era arriva in passerella a bordo di una cadillac rosa sulle note di “Vissi d’arte” della Tosca e le domanda del conduttore “cosa si prova a stare davanti a quella porta rossa?”. “Non so se devo entrare o devo scappare”, aveva rivelato la cantante lirica ed ex moglie di Pippo Baudo poco prima di entrare nella casa.

GF Vip 6, Katia Ricciarelli sonnambula nella casa: il video

Da quel giorno sono passati quattro mesi e Katia Ricciarelli è ancora una delle concorrenti del GF Vip 6 e nel pomeriggio di martedì 28 dicembre è stata protagonista di un siparietto che ha fatto divertire i suoi compagni di avventura e i telespettatori. Convinta che fosse pomeriggio, la cantante si è alzata alle tre di notte e si è lavata, vestita e truccata in fretta e furia.





“Io mi ricordo che sono andata via nella mia stanza che voi stavate facendo quel gioco psicologico. – ha detto ai vip ancora svegli – Comunque sono tutta scombussolata, mi sono appena alzata pensando fosse tardo pomeriggio e mi sono vestita. Tutto mi sono messa, ho messo pure gli anelli. Vi giuro che pensavo fosse tardi. Adesso entro in confessionale e gli dico che mi devono mandare a casa mia. Mi sono pure messa i tacchi guardate. Ragazzi non sto scherzando pensavo fosse pomeriggio”.

Poco dopo Katia Ricciarelli ha fatto uno scherzo ai concorrenti del GF Vip 6. È entrata nelle camere da letto e fingendo di essere sonnambula sgridando “Ciuffy, piccolo mio dove sei Ciuffy, Ciuffy“. Impaurite Manila, Carmen ed Eva, che hanno cercato di non svegliarla.

Katia alle 3 di notte entra nella stanza blu fingendosi sonnambula.

(Per chi non lo sapesse tutto questo è successo dopo che si è svegliata convinta che fosse giorno)

CINEMA. #GFvip pic.twitter.com/ZUXbqSReCj December 29, 2021

“Era super credibile. L’ha messa sul tragico, piangeva. Io c’ho creduto, anche se più che comica era drammatica come scena. Però è stata fantastica a livello di recitazione. Ha svegliato tutta la casa, adesso siamo tutti alzati“, ha detto Sophie Codegoni, convinta che Katia fosse davvero sonnambula.