Sempre più alta la tensione al GF Vip tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Da giorni le due vippone sono ai ferri corti, sono state protagoniste di duri scontri e la soprano è finita al centro delle polemiche per le accuse rivolte alla sua coinquilina. Lo scontro tra Lulù Selassiè e Soleil Sorge fa scattare la scintilla tra le due donne che già in passato hanno avuto screzi. In quell’occasione le due protagoniste del reality non se le sono mandate a dire.

Miriana Trevisan si dice stanca di tutti gli insulti subiti da Katia Ricciarelli: “Mi ha dato della poco di buono, anche davanti a Barù! Io mi sono comportata in modo egregio, da donna e da madre. Mi ha offesa come madre più volte, ma cosa vuoi da me? Come ha sbagliato Clarissa ha sbagliato anche lei, non è che qui usiamo due misure diverse!”. “Tu saresti una madre? – replica allora Katia, colpendola nel profondo – E allora stai attenta a come ti comporti!”. Botta e risposta senza precedenti a cui nelle ultime ore è seguita una confessione che Katia Ricciarelli ha fatto a Soleil Sorge.

Sui social gira un video in cui la soprano parla con l’influencer e sottovoce spiega alla sua coinquilina di di aver ricevuto una diffida: “A casa mi hanno detto che è partita una diffida” sono le parole di Katia che aggiunge la frase incriminata. “Per aver detto ‘saresti una madre’. È una diffida, non è niente di che. È partita da casa, dal suo ex uomo”, ha aggiunto Katia Ricciarelli che ha anche provato a coprire il microfono e ha lasciato intendere che da questo momento dovrà assumere un comportamento più gentile ed educato nei confronti di Miriana Trevisan. “Sapevo tutto di questo” ha commentato Soleil Sorge.





Qualche giorno fa Pago, l’ex compagno di Miriana Trevisan, aveva detto su Instagram che si sarebbe mosso per vie legali dopo le accuse che aveva ricevuto la mamma di suo figlio. Anche Giacomo Urtis aveva accusato Miriana Trevisan di farsi comprare scarpe di lusso da un amico. Parlando fitto, nell’errata convinzione di sfuggire alle telecamere, Giacomo Urtis si è riferito a Miriana Trevisan dicendo: “Poi, quando usciamo da qua, ti racconto cosa ho visto in questi anni, perché io la conosco. Ti racconto cosa ho visto prima di entrare qua. Da un mio amico si è fatta comprare delle scarpe da 20, 30 mila euro”.

Katia si è cagata addosso per la querela di Pago e mo lecca il culo a Miriana peggio della lavapiatti pic.twitter.com/miNpkRjQnD January 10, 2022

A quel punto Pago ha sbottato sui social: “Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del GF Vip nei confronti della mia ex moglie, saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani, a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più, nel rispetto soprattutto di nostro figlio”.