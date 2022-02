Katia Ricciarelli è una delle concorrenti del GF Vip 6 e il suo comportamento sopra le righe, le sue affermazioni e alcuni gesti contro gli altri concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini continuano a essere oggetto di critiche da parte dei telespettatori. In questo periodo Alfonso Signorini ha parlato della concorrente chiudendo definitivamente l’argomento: “La ringrazio e le perdono i tanti scivoloni linguistici, perché derivano da un vissuto sofferto che gli altri intorno a lei neanche immaginano. Lei è indubbiamente un’artista a cui è concesso genio e talvolta sregolatezza”.

“Katia, per età e per vissuto, non può adeguarsi agli sculettanti e superficiali concorrenti, che ora si dimenano, si perdono in inutili manifestazioni d’amore con un linguaggio scurrile ma quando lei si scioglie la sua voce celestiale li oscura tutti”, aveva detto il conduttore del GF Vip.

GF Vip 6, Katia Ricciarelli insulta Lulù Selassiè

La scorsa settimana la soprano era stata criticata per la frase ‘contro’ i nuovi concorrenti (Antonio Medugno e Gianluca Costantino): “Guardate che se vi imbrocco tutti e due da soli vi sbatto contro il muro e vi violento così capirete cos’è veramente una donna“, aveva detto scatenando una vera bufera social.





In queste ore una nuova polemica. Dopo la puntata serale del GF Vip Katia Ricciarelli ha commentato le dichiarazioni di Lulù Selassiè, la quale pensando al montepremi finale non ha nascosto che le farebbe piacere portarselo a casa perché la sua famiglia avrebbe bisogno di soldi. Parlando con Soleil Sorge la cantante si è lasciata andare a nuovi pesanti attacchi nei confronti della principessa scatenando l’ira dei fan.

“Hai sentito Lulù quando ha detto che vuole guadagnare soldi per la famiglia? Io non sapevo neppure di quanti soldi ci fossero e poi non si fa così. Pidocchiosa proprio”, ha ha detto Katia Ricciarelli. Proprio la parola ‘pidocchiosa’ ha fatto infuriare i fan, che hanno pesantemente criticato la soprano.