Gf Vip 6, Jo Squillo continua a far parlare di sé. A poche ore dalla diretta la regia ha censurato un momento in cui l’ex cantante si è resa, un’altra volta, protagonista. Solo poche giorni fa Jo si era resa protagonista di una decisione senza precedenti nella casa del Grande Fratello annunciando lo sciopero della fame per accendere i riflettori sul caso Chico Forti, attualmente in regime carcerario in Florida per la storia legata a un presunto omicidio. Un caso spigoloso del quale si erano occupate molte trasmissioni.



E che Jo Squillo ha sposato come battaglia. “A questo punto ti dico che da oggi faccio lo sciopero della fame perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesce a dare delle risposto – aveva detto Jo – Non è possibile. Cioè, il Governo italiano deve intervenire. Deve intervenire urgentemente perché ci sono delle priorità nella vita. Possiamo essere leggeri, simpatici e divertenti, ma è giusto lanciare messaggi così. Grazie”.



Come detto Jo Squillo non è nuova ad uscite del genere. Avevano fatto discutere le sue parole sul consumo di latticini. “Mio padre era ghiotto di latte, infatti è diventato sordo. La caseina è una colla, e infatti gli ha collato le orecchie”. In questa occasione Jo Squillo parlava con Aldo Montano di intolleranze e allergie. Molti utenti hanno chiesto ad Alfonso Signorini, di mettere un freno alle frasi alla vippona.







Freno che oggi per Jo Squillo è arrivato dopo che aveva organizzato uno ‘white moment’. Un momento in cui si vedono i concorrenti vestiti di bianco a sostegno delle donne afghane. Proprio sul più bello però, si intuisce come la regia tolga l’audio a Jo che si è fatta portavoce del messaggio, per passare subito a un’altra inquadratura, fuori dalla stanza.





LA REGIA CHE, GIUSTAMENTE, CENSURA JO



Ben venga l’attivismo, ma quello praticato in una certa maniera, e non con il solo scopo di esaltazione personale. #GFVIP pic.twitter.com/eY3jZ9yRYy October 17, 2021

Sui social gli utenti hanno commentato la vicenda tra ilarità e considerazioni sull’atteggiamento di Jo Squillo. “Ben venga l’attivismo, ma quello praticato in una certa maniera, e non con il solo scopo di esaltazione personale”, scrive un’utente su Twitter. E probabile che stasera Alfonso Signorini tirerà in ballo l’argomento parlando direttamente con Jo.