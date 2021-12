“Sapete cosa faceva?”. Jessica Selassiè, la bomba sul sexy vip. Ma scatta la censura del GF Vip

Il 27 dicembre 2021 Jessica Selassié ha compiuto 27 anni, un compleanno che ha festeggiato nella casa del GF Vip 6 insieme a tutti i coinquilini. Manuel, Lulù e Manila vanno nella Glass Room per prepararle alcuni cartelloni e palloncini; Biagio, invece, inizia a dare il via alla festa posizionandosi già in consolle per animare la serata.

I concorrenti si nascondono nella stanza blu. Uscita dal Confessionale, la principessa si ritrova in una Casa completamente vuota ma, ad accoglierla, è Sophie la quale le mette una benda e la invita a sedersi su una delle sedie, rivolta con le spalle verso l’occhio.

GF Vip 6, la rivelazione di Jessica Selassiè su Michele Morrone

Poi parte la musica e la principessa si ritrova tutti gli uomini della Casa a ballarle attorno e le concorrenti donne che con cappellini, trombette e cartelloni l’accolgono con applausi e abbracci. I festeggiamenti proseguono e durante la festa la più grande delle principesse Selassiè si lascia andare a una rivelazione su un famoso vip.





Si tratta di Michele Morrone, attore, cantante e modello conosciuto per aver interpretato il ruolo di Massimo Torricelli nel film erotico del 2020 365 giorni. “Saluto tutto i miei amici di Campo dei Fiori, ciao e mi mancate tanto. Io sto fissa lì e conosco un sacco di persone che mi raccontano tanti aneddoti. C’è un famoso ad esempio che faceva l’acchiappino in quella zona. Gli acchiappini sono quelli che stanno davanti alle porte dei locali e che fanno entrare i turisti”.

“Butta dentro, acchiappini, dai sono loro. Insomma, in un bar che frequento io a Campo dei Fiori, avevano un acchiappino che adesso è molto conosciuto. – come riporta biccy.it – Vabbè ve lo dico, risale al 2009 e a fare quel lavoro era Michele Morrone. Sì lui faceva il butta dentro di questo bar. Ci vedrei anche Alessandro a fare l’acchiappino. Comunque sì dicono che Michele Morrone faceva…”. Ma sul più bello la regia ha staccato il microfono della principessa.