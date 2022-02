Lulù Selassiè è una delle protagoniste di questa edizione del GF Vip 6. Durante questi mesi di permanenza nella Casa, il pubblico ha potuto conoscerla a fondo e non solo per la relazione con Manuel Bortuzzo. Tra loro la passione si è accesa subito con abbracci e baci appassionati, per poi affievolirsi all’improvviso. Tuttavia l’attrazione era evidente e dopo qualche incomprensione sono diventati inseparabili tanto che hanno deciso di andare a vivere insieme.

La principessa etiope ha anche raccontato di aver avuto dei disturbi alimentari. Un tema che è venuto fuori negli ultimi giorni durante una discussione con Sophie Codegoni. Tutto nasce da una tazza di fiocchi di latte che stava mangiando Sophie Codegoni che avrebbe così tolto l’ultima porzione a Lulù Selassiè accusata di averli presi tutti quando è arrivata la spesa. “È l’unica cosa che riesco a mangiare”, ha detto Lulù. Sophie le ha così fatto notare come fossero in condivisione e la principessa ha risposto: “Non lo sapevo che fossero di tutti. Ho trovato il mio nome e pensavo che sarebbe arrivata il resto della spesa”. Tra le due amiche lo scontro è andato avanti e Lulù ha ricordato a Sophie di aver bisogno di mangiare solo determinate cose per i problemi alimentari avuti in passato.

Nella mattinata di sabato 19 febbraio Lulù Selassiè ha avvertito un mal di pancia che l’ha portata ad avere una piccola discussione con la sorella Jessica. Ha accusato la sorella di non averle fatto un massaggio. A questo punto Jessica, parlando con Miriana Trevisan, ha raccontato alcuni aspetti inediti dell’infanzia della sorella minore. Un modo per capire alcuni comportamenti della principessa che in alcuni casi viene additata come una ragazza capricciosa.





“Rispetto a tutti noi quattro, essendo lei… non aveva un punto di riferimento. Quando uscivamo pensavano che lei fosse adottata perché Clary è chiara, io sono chiara, mia mamma anche – ha detto Jessica -. Già aveva questo pallino quando era piccola e faceva sempre di tutto per stare attaccata a mia mamma per far capire che mia mamma era sua mamma perché lei aveva la pelle più scura”

“Poi il fatto di non avere delle amiche quindi doveva sempre fare qualcosa per farsi accettare… Non solo per il colore della pelle, magari per invidia, tante cose… che poi sono le stesse che ho avuto anche io. Io e lei abbiamo avuto le stesse problematiche – ha proseguito Jessica -. Già un bambino a sei anni la insultò e lei ci rimase male e disse che voleva essere come noi, come la mamma perché gli unici scuri di carnagione sono i maschi della nostra famiglia. Poi a 14 anni le è successo quello che ha raccontato, quindi un susseguirsi di cose l’hanno resa più viziata e capricciosa rispetto agli altri tre fratelli perché i miei genitori volevano farla sentire più amata”.