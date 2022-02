“Sai cosa mi ha detto?”. Jessica lo spiffera solo a Soleil: al GF Vip il momento ‘hot’ con Barù

Altra puntata piena di colpi di scena al GF Vip 6. Non solo l’ingresso di Alex Belli o il ritorno in Casa di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che proprio durante il reality hanno trovato l’amore e adesso aspettano un bimbo. Ma anche la lite e le incomprensioni tra Delia Duran e Jessica Selassiè. Il motivo è stata la vicinanza tra Barù e la modella venezuelana, comportamento che alla principessa non è piaciuto. Delia continua a ripetere che tra Barù e Jessica non c’è nulla: “Non sono fidanzati e non sono una coppia”.

La prima a criticare il comportamento di Delia Duran è stata Lulù Hailé Selassiè, stanca di sentire Delia Duran urlare che “Jessica e Barù non sono una coppia”: “Ma non mi toccare, ma che mi dai una botta sulla gamba? Chi sono, tua figlia? Urli come una cornacchia. Che voce squillante. Ma che loquacità. Smettila di rompere le scatole e l’anima a tutti qui dentro. A questo povero uomo in primis (riferita ad Alex Belli, ndr), lo hai fatto passare per pazzo. Continua a blaterare”.

Delia Duran non è rimasta in silenzio e si è scagliata contro Jessica, rea di aver sparlato di lei in confessionale. Per questo motivo l’avrebbe “punita” avvicinandosi a Barù: “Lei non mi ha mai chiesto scusa per quello che ha detto di me”. E quanto alla sua complicità con Barù ha precisato: “L’ho fatto apposta ciccia”. Poi è stato il turno di Jessica Selassiè che non le ha mandate a dire: “Brava, finalmente lo hai ammesso. Sei proprio un serpente Delia”.





Dopo la puntata Jessica Selassiè si è intrattenuta a parlare con Soleil Sorge. Quest’ultima ha voluto dare dei consigli all’amica riguardo la situazione con Barù: “Viviti la tua esperienza, sono mesi che te lo dico, non ti concentrare su questa str***a”, trovando la replica della principessa: “Io e lui siamo tranquillissimi, non ce l’ho con lui, già ne avevamo parlato, dicendomi di non stare male e che non deve giustificarsi con me, però ci rimango male, ma ora so come stanno le cose”.

La discussione è proseguita con Soleil Sorge che ha fatto notare a Jessica Selassiè che ultimamente sembrava molto inacidita per la situazione tra Barù e Delia Duran. La principessa ha puntualizzato: “Pensa che oggi stavamo sdraiati e a un certo punto stavo facendo finta di sussurrargli una cosa all’orecchio, e lui ha detto no no ti prego così no perché mi ecciti, allora io continuavo, su di lui non ho più dubbi, se dovesse essere bene, sennò sti cavoli”. Jessica ha comunque spiegato di stare vivendo la situazione alla leggera anche se alla domanda di Alfonso Signorini, ha risposto di non volersi arrendere.