Come spesso accade da quando è entrata al GF Vip 6 è stata una puntata intensa ed impegnativa per Delia Duran. E non solo per il nuovo ingresso del compagno Alex Belli nella Casa. La modella venezuelana si è trovata a discutere animatamente sia con Jessica che con Lulù Hailé Selassié. E il motivo è stata la sua vicinanza a Barù, un comportamento che ferisce Jessica. Durante la puntata è intervenuta anche Sonia Bruganelli che ha sottolineato gli atteggiamenti di Delia Duran.

“Delia è stata vista come la paladina delle donne ferite, ma a lei non gliene frega niente. Non gliene frega niente del sentimento di Jessica nei confronti di Barù. Non gliene frega niente dell’amicizia tra Soleil e Alex. Non gliene frega niente”. La modella ha replicato che non Barù e Jessica non sono fidanzati: “Non c’è un rapporto tra loro e non sono una coppia. Io scherzo, sdrammatizzo con Barù”, ma l’opinionista l’ha invitata a smetterla di mettersi in mostra.

A questo punto è intervenuta a gamba tesa Lulù Hailé Selassiè, stanca di sentire Delia Duran urlare che “Jessica e Barù non sono una coppia”: “Ma non mi toccare, ma che mi dai una botta sulla gamba? Chi sono, tua figlia? Urli come una cornacchia. Che voce squillante. Ma che loquacità. Smettila di rompere le scatole e l’anima a tutti qui dentro. A questo povero uomo in primis (riferita ad Alex Belli, ndr), lo hai fatto passare per pazzo. Continua a blaterare”.





Lulù Selassiè ha continuato la sua invettiva anche durante la pubblicità: “Con mia sorella hai fatto una roba orrenda. Hai proprio detto che hai baciato Barù apposta. Sei tu che sparli, non noi. Continua a raccontare ca***te, parla, parla, parla. Hai stancato tutti e nessuno ti crede più. Anche sulle cavolate che hai detto su Alex, che l’hai fatto passare per quello che non è con tutti qui dentro”.

Delia Duran non è rimasta in silenzio e si è scagliata contro Jessica, rea di aver sparlato di lei in confessionale. Per questo motivo l’avrebbe “punita” avvicinandosi a Barù: “Lei non mi ha mai chiesto scusa per quello che ha detto di me. In questi giorni, infatti, mi sono allontanata”. E quanto alla sua complicità con Barù ha precisato: “L’ho fatto apposta ciccia”. Poi è stato il turno di Jessica Selassiè che non le ha mandate a dire: “Brava, finalmente lo hai ammesso. Sei proprio un serpente Delia”. La risposta non si è fatta attendere: “Sì, sono un serpente perché tu te lo meriti. Devi dirmi le cose in faccia, non dietro”. Così, la principessa etiope ha concluso: “Anche tu meriti quello che hanno fatto Alex e Soleil. Te lo meriti tutto, perché sei cattiva dentro e il karma esiste”.