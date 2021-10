Il ‘GF Vip 6’ ha commesso una gaffe clamorosa nelle scorse ore. I telespettatori, che stavano seguendo la diretta h24 del reality show di Canale 5 su Mediaset Extra, hanno assistito ad uno spettacolo inusuale. La regia si è poi accorta dell’errore e ha smesso di mandare in onda quelle immagini, ma ormai la frittata era fatta. Immediatamente su Twitter sono apparsi diversi messaggi di utenti, che hanno commentato con grandissima ironia e anche con divertimento quell’errore inaspettato.

Intanto, per quanto riguarda ciò che sta succedendo nella Casa, Amedeo Goria starebbe valutando di prendere una decisione che avrebbe quasi dell’assurdo. Infatti, potrebbe decidere di diffidare Vera Miales per il fatto che lei sia incinta. Questi due dei commenti del popolo della rete sul fatto in questione: “Nel cuore della notte Amedeo vorrebbe parlare con il suo agente per diffidare la fidanzata perché fa credere in giro che è incinta di lui”, “Amedeo vuole parlare con il suo agente per diffidare la fidanzata dal rimanere incinta”.

Come ricorderete, alcuni anni fa il ‘GF Vip 6’ fece vedere delle foto riguardanti il bagno del programma di Signorini. Ma anche l’anno scorso aveva trasmesso immagini di ‘Fuori dal coro’ di Mario Giordano. Stavolta però si è andati decisamente oltre e sono stati fatti vedere dei momenti ‘mistici’. Su Twitter sono letteralmente impazziti tutti. Diversi tweet hanno fatto il giro della rete con le immagini che sono state immortalate e diffuse online. Davvero incredibile ciò che è successo.





Ad apparire in video è stato Papa Francesco sulla regia numero 2 del ‘GF Vip’. Ecco cosa è stato fatto vedere: “Sabato 9 ottobre, nell’Aula nuova del Sinodo, sono previsti lavori in seduta plenaria e lavori in gruppi linguistici. Presenti rappresentanti del popolo di Dio, tra delegati delle riunioni internazionali delle Conferenze episcopali ed organismi assimilati, membri della Curia romana, delegati fraterni, delegati della vita consacrata e dei movimenti laicali ecclesiali, il consiglio dei giovani”.

Sto piangendo il Papa nella regia 2 è storia😭😭 #gfvip



pic.twitter.com/plWLIDNkbv October 9, 2021

Gli internauti hanno commentato così la gaffe del ‘GF Vip 6’: “Sto piangendo, il Papa nella regia 2 è storia”, “In che senso scusate c’è il Papa? AHAHHAAH”, “La regia 2 che trasmette la conferenza del Sommo Pontefice”. Davvero difficile comprendere come sia potuta accadere una cosa del genere, ma è successo davvero e sicuramente alcuni avranno avuto una ramanzina.