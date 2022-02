La finale del GF Vip 6. E anche in Casa i vipponi cercano di capire chi arriverà a giocarsi il successo finale. Attualmente sono in due ad essere sicuri della finale: si tratta di due donne. Delia Duran e Lulù Selassiè. La finale si terrà il 14 marzo 2022. La modella venezuelana è stata la prima ad essere mandata in finale dal pubblico. Con il 36% delle preferenze ha battuto al televoto, Davide Silvestri (fermo al 33% dei voti), Manila Nazzaro (27%) e Katia Ricciarelli.

Poi è arrivato il turno di Lulù Selassiè. Durante la quarantaduesima puntata del reality di Canale 5, la principessina etiope ha battuto, al televoto, l’agguerrita concorrenza di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. La gieffina, con il 57% delle preferenze da parte del pubblico a casa, ha guadagnato un posto per la finale di lunedì 14 marzo.

Durante l’esperienza al GF Vip 6 Lulù Selassiè ha anche trovato l’amore. Ha stretto un forte legame d’amicizia con Manuel Bortuzzo, legame che è poi diventato un sentimento vero: “Dopo il Gf Vip andremo un po’ in vacanza, al mare. E al ritorno andremo a vivere insieme, non aspetteremo, cavalcheremo l’onda di questo amore. Si può morire da un minuto all’altro, senza preavviso né motivo, io lo so bene. Non voglio vivere col freno”, ha detto l’ex nuotatore.





In Casa si parla con maggiore frequenza di chi potrà vincere questa edizione del GF Vip. Lo hanno fatto nelle ultime ore Giucas Casella e Barù. I due a bordo piscina si sono lasciati andare e hanno fatto dei pronostici. Ad aprire il discorso è stato Barù: “Sole è stata una protagonista” e Giucas Casella ha aggiunto: “Non si tiene un cecio in bocca, è sempre diretta, a volte sbaglia, ma ammette i suoi errori ha una forza di volontà pazzesca”.

Il pubblico ha deciso che la seconda finalista di questa edizione di #GFVIP è… Lulù! 🧚‍♀️ pic.twitter.com/Q5XFdNlp4Y February 17, 2022

“Nel suo male potrebbe avere un grande successo – ha spiegato Barù – o stare sul c***o difatti potrebbe vincere perché è quella che si è lasciata andare più di tutti, si è esposta più di tutti”. “Qui dentro ha fatto le montagne russe”, ha proseguito Giucas Casella. Gli utenti del web che fanno il tifo per Soleil Sorge concordano con le parole dei due vipponi, ma temono che alla fine non sarà lei ad aggiudicarsi l’edizione numero sei del GF Vip.