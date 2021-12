Qualche giorno fa Sophie Codegoni si è infuriata dopo aver trovato il bidet della casa del GF Vip 6 sporco di escrementi: “Il bidet me lo devo pulire io. La cacca nel bidet la devo pulire io, si perché ho trovato la cacca nel bidet. Quindi capite che, fidatevi… Qui dentro in questa casa ci sono altre persone con cui parlarne che non sono io”, aveva detto l’ex tronista a Valeria Marini.

Anche la diva stellare aveva confermato di aver trovato sporcizia in bagno, ma era stato il ritrovamento ‘choc’ di Francesca Cipriani a insospettire i concorrenti del GF Vip 6. “Oddio ragazzi… qualcuno ha fatto la cacca sotto”. Ma poco dopo aver pronunciato la frase, la regia del GF Vip 6 aveva censurato la scena staccando il microfono e spostando la telecamera in un’altra parte della casa.

GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi: “Un topo in confessionale”



Anche in questo caso alcuni inquilini avevano ipotizzato la presenza di qualche roditore all’interno della casa. Poco dopo il topo aveva Jessica Selassié e Ainett Stephens, poi aveva superato la cucina e si era diretto in giardino dove aveva trovato Clarissa Selassié e Soleil Sorge intente a chiacchierare. Ora a parlare di un nuovo incontro ravvicinato con il roditore è stato Gianmaria Antinolfi.





“Tu non sai cosa mi è successo – ha detto Gianmaria Antinolfi all’amico Giacomo Urtis – Io vado in confessionale, apro la porta. Sai dove stanno le piramidi della porta? Apro, questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso! Io sono andato indietro e lui ha iniziato a scappare per tutta casa, poi è uscito fuori”.

E non è certo la prima volta che accade nella storia del reality show di Canale 5, anche lo scorso anno le telecamere del GF Vip avevano ripreso un roditore saltellare durante la notte all’interno di una delle camere della casa di Cinecittà.