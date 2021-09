Altra puntata e altre sorprese nella Casa del GF Vip 6. E pianti, liti, gossip, confronti. Come sempre chi più ne ha più ne metta. E tra i faccia a faccia e le discussioni merita sicuramente menzione quanto accaduto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. I due hanno avuto un breve flirt in passato e quando si sono ritrovati al reality di Canale 5 si sono chiariti.

O meglio, sembrava si fossero chiariti. Perché nel corso della terza puntata Alfonso Signorini ha mostrato a tutti i vipponi delle clip in cui l’influencer ha usato parole molto dure nei confronti di Gianmaria Antinolfi. In confessionale Soleil Sorge ha dichiarato che il suo ex è arrivato al limite dello stalking e ha minato la sua libertà personale in più occasioni. Frasi che non sono piaciute all’imprenditore napoletano, che infatti dopo la diretta è sbottato con lei e poi con gli amici della Casa, cui ha rivelato le sue intenzioni di lasciare il GF Vip 6.

Gianmaria Antinolfi: “La denuncio”

“Ma stai scherzando? Ti ho trattata da principessa, ho fatto tanto per te e non ti permettere – ha detto furioso a Soleil Sorge – Sta usando termini pesanti e dice cose gravi. E poi non sono qui al GF Vip 6 per te, ma per vivermi un’esperienza in tv. Non sfrutto certo le donne con cui sto insieme o sono stato”. Poi, finita la diretta, Gianmaria Antinolfi è uscito in giardino con Aldo Montano e Alex Belli.





“Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto – ha detto agli amici – Verrà querelata per questo. Domani mattina la faccio denunciare dai miei avvocati […] Aveva detto che non aveva più problemi con me e che avremmo vissuto il Gf Vip 6 da amici e dopo pochi minuti ti chiudi in confessionale a dire che sono uno stalker? Ci saranno seri provvedimenti per questo” ha dichiarato Gianmaria Antinolfi.

Ed era talmente furioso da minacciare l’uscita dalla Casa: “Me ne vado proprio, domani mattina me ne voglio andare. […] Ha detto delle cose gravi, non voglio stare con lei qui. Io ve lo dico me ne vado. Non la voglio davanti ai miei occhi. Non la voglio proprio vedere. Devo uscire io vi assicuro. Qui così non ci sto. Tranquilli che me ne vado davvero”. Ma per ora Gianmaria Antinolfi è ancora in gioco al GF Vip 6.