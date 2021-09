“A letto con lei”. GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi senza freni: ha già puntato la vippona

Colpo di scena al Grande Fratello Vip 6, a sbilanciarsi è proprio Gianmaria Antinolfi. Lo ha rivelato ad Alex Belli ma il dialogo non è certamente sfuggito alle telecamere e ai microfoni della casa più spiata d’Italia. Il gieffino punta dritto la vippona e lo dice senza troppi giri di parole.

Le parole volano, ma i fatti? I telespettatori drizzeranno ancora meglio le antenne dopo le rivelazioni fatte da Gianmaria Antinolfi ad Alex Belli. Toni del tutto confidenziali, ma al GF Vip è impossibile sfuggire ai microfoni. E la confidenza del gieffino diventa già pettegolezzo.

“Per me sarebbe fantastico, essere completamente libero, trovare una qua dentro e divertirmi con lei. Sai come passerei le giornate? Sul divano. Io qua dentro chiav**ei di sicuro. Non mi farei proprio problemi”. Ma a chi si riferisce?





“Loro mi hanno detto “Chiav**i Sophie”. Tutti me lo hanno detto”. Svelato il nome della Vip puntata da Gianmaria. E Alex Belli non poteva che intonare “un mito”, laddove riuscisse davvero nell’impresa. D’altronde le intenzioni di Gianmaria sono state chiarite fin da subito.

“Io avevo programmato di entrare qua dentro e fare un macello. Ma con chi caz** lo faccio? Di queste qua nessuna… Con Soleil abbiamo chiarito, ma non provo più niente. Con le altre? Con chi? Io ho detto a loro: ‘Se mi date un po’ di materiale, io posso fare un po’ di casino, ma se non mi mettete un paio di ragazze che mi piacciono io che caz** faccio?’ Anche se volessi fare solo un po’ di show, ma con chi? O sono tutte occupate, poi nessuna è il mio genere. Uno dice, non è il mio genere ma non è occupata, anche solo per fare un po’ di show…”. Chiaro, no?