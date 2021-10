GF Vip 6, a poche ore dalla nuova puntata di stasera si scaldano gli animi. Tante saranno le sorprese e i colpi di scena in arrivo. Nella notte sono arrivate le prime avvisaglie del terremoto in arrivo. Intanto nelle ore scorse è rimbalzata l’idea di un possibile nuovo ingresso nella casa. Nelle scorse ora, infatti, Sophie Codegoni avrebbe affermato di conoscere una nuova possibile vippona di Alfonso Signorini e, ovviamente, gli altri inquilini le hanno subito chiesto di chi si trattasse.



“L’ex di Chiofalo”, ha risposto l’ex UeD, sempre stando a quanto si legge su Twitter. Altra “prova” dell’ingresso al GF Vip 6 di Antonella Fiordelisi, la storia ripostata dall’influencer Roberta Carluccio: “Prima che ‘sparisci’”, le ha scritto dopo averle chiesto di rivedersi il prima possibile. Sophie Codegoni che è anche ragione del ripensamento clamoroso di Gianmaria Antinolfi.

GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi si confessa con Aldo Montano



Nella notte infatti il vippone, confidandosi con Aldo Montano, ha ammesso di aver ripensato alla sua storia con Greta. Dopo l’ingresso della fidanzata Gianmaria Antinolfi ha riflettuto sulla sua situazione. Aldo Montano ha consigliato a Gianmaria Antinolfi: “Per prima cosa metti in chiaro le tue posizioni pendenti”. L’imprenditore ha replicato senza esitazioni: “Io ho chiuso”, riferendosi alla relazione con Greta Giulia Mastroianni e lo sportivo di rimando.







“Se pensi che le cose siano chiuse, è bene che tu lo dica. Vedi tu com’è la situazione perché altrimenti stai facendo un disastro qua”. Ma Gianmaria Antinolfi ha ribadito: “È chiusa la mia situazione, non lo metto neanche in dubbio”.Aldo Montano ha spiegato a Gianmaria Antinolfi che deve essere sicuro della sua scelta .”Che sia chiusa da fuori può essere vero o può essere un messaggio mandato così, se invece sei convinto che sia chiusa da parte tua, la chiudi indipendentemente da come sia fuori”.



Aldo si riferisce al messaggio che Greta pare abbia registrato in casa di Fabrizio Corona cosa che ha spinto Gianmaria Antinolfi a considerare la storia un capitolo chiuso: “Più chiaro di così. Mentre mi avvicinavo a Sophie sapevo perfettamente che avvicinandomi a lei avrei perso Greta, ma sono andato avanti, sono andato avanti e sono andato avanti”.