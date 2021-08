GF Vip 6, quasi ci siamo ormai. Si avvicina a passo spedito la data d’inizio, prevista lunedì 13 settembre 2021, e nel frattempo il cast di ‘vipponi’ inizia a prendere una forma definita. Per ora sono solo due i concorrenti ufficiali di questa nuova edizione del GF Vip ancora una volta affidata ad Alfonso Signorini, che sarà affiancato da Sonia Bruganelli (la moglie di Paolo Bonolis, ndr) e da Adriana Volpe (già sua vippona due edizioni fa) nel ruolo di opinioniste.

Entreranno di sicuro nella Casa più spiata d’Italia Katia Ricciarelli, ex di Pippo Baudo, e Sophie Codegoni, già tronista a Uomini e Donne. Il nome di quest’ultima circolava con insistenza sul web e poco fa è arrivata la conferma. Ma a fronte di due concorrenti ufficiali, le indiscrezioni sugli altri inquilini non si stanno facendo attendere in queste settimane.

“Al GF Vip 6 anche l’ex di Belen Rodriguez”

A proposito di UeD, sui profili ufficiali social del GF Vip è per esempio apparsa una foto che ritrae una donna: è semi nascosta ma molti credono che la sagoma sia quella di Soleil Sorgè, ex corteggiatrice, ex fidanzata di Luca Onestini ed ex concorrente di Pechino Express. Pare anche che dentro la Casa più spiata d’Italia incontrerà Iconize, con il quale in passato ha avuto diversi screzi.





Ma l’ultima voce su un vippone viene da 361Magazine, testata online che ha reso noto di aver appreso avuto la soffiata da una “fonte certa”. Sul sito, che è molto vicino ad Alfonso Signorini, si legge che è pronto ad entrare anche un ex di Belen Rodriguez. Si tratterebbe di Gianmaria Antinolfi, l’uomo che per un breve periodo ha frequentato la modella argentina dopo il naufragio della sua storia d’amore con Stefano De Martino.

Un flirt lampo di cui, tra l’altro, parlò proprio Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che dedicò ai due la copertina. Tornando al GF Vip 6, secondo 361Magazine Gianmaria Antinolfi entrerà senza dubbio nella Casa più spiata d’Italia. Di professione manager, ha origini origini napoletane ed è il direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, due note società che fanno parte del gruppo multinazionale della moda e del lusso Kering.