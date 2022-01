“Ahia!”. GF Vip, incidente in casa per Giacomo Urtis. Gli autori richiamano tutti in confessionale

Entrato nella casa del GF Vip 6 in coppia con Valeria Marini, con cui forma un unico concorrente, con ben tre partecipazioni, Giacomo Urtis è uno dei concorrenti ‘affezionati’ al reality show di Canale 5. Fin dal suo ingresso il chirurgo dei vip si è fatto notare per i suoi racconti gossippari e proprio in queste ore ha lanciato una vera e propria bomba.

Giacomo Urtis ha rivelato di essere stato insieme a un personaggio molto conosciuto nel mondo dello spettacolo italiano. Non ha fatto il nome ma ha fornito diversi dettagli, come il fatto che sia stato sposato tanti anni fa e poi sembra sia finito in carcere, ma che adesso sia uscito.

GF Vip 6, incidente in casa per Giacomo Urtis

“Un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’, mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono Fa…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui”, ha detto Giacomo Urtis a Barù e Sophie Codegoni, letteralmente scioccata dopo aver capito che stava parlando di Fabrizio Corona: “Oh my god! Amo! Giura! Choc!”.





Non solo gossip, in queste ore Giacomo Urtis è stato protagonista di una clamorosa caduta all’interno della casa, talmente clamorosa che gli autori del Grande Fratello Vip sono stati costretti a richiamare i vip in confessionale per calmare gli animi ed evitare altri incidenti in casa. I vipponi si sono lasciati andare a scherzi e gavettoni e rincorrendo Soleil Sorge, che poco prima gli aveva rovesciato una bottiglietta di acqua in testa, Giacomo Urtis è scivolato in terra rischiando anche di battere la testa sul pavimento.

“Ahia!”, ha esclamato il chirurgo, e pochi secondi dopo si è sentita la voce che richiamava i concorrenti in confessionale. Preoccupata per la rovinosa caduta, Lulù Selassiè si è poi avvicinata per chiedere al concorrente come stesse.