Urla fuori dalla casa del GF Vip 6 per Aldo Montano. Nella diretta di lunedì 1 novembre, quando Alfonso Signorini ha mostrato allo schermidore un video in cui l’attore si lasciava andare a commenti poco lusinghieri definendolo ipocrita e falso e come era prevedibile Montano non l’ha presa bene.

I due concorrenti hanno instaurato un bellissimo rapporto, tanto che insieme a Manuel Bortuzzo si erano soprannominati ‘I tre moschettieri’, ma nelle ultime ore qualcosa si è rotto. Nel video mostrato durante la diretta Alex Belli criticava Montano e questa mattina i due hanno avuto un durissimo scontro.

GF Vip 6, fuori dalla casa urla per Aldo Montano

“Tu pensi di fare le cose così, poi vieni e mi dici ‘ciao grande’. Io non faccio le cose così. Non faccio recite” ha detto Aldo Montano rispondendo al “ciao man, come stai?” di Alex Belli. Lo schermidore non ha sopportato il suo atteggiamento ed è sbottato. “A me non sta bene, ma l’hai provocato te. Ti reputo veramente un cog*ione” ha detto ancora rivolgendosi all’attore che ha risposto: “Ecco, questo è l’Aldo che doveva venire fuori”.





Da quel momento il faccia a faccia è diventato sempre più duro, con un contatto fisico da parte di Aldo Montano e la frase “Grande, grosso e cogl***”. Dopo la lite, molti utenti social hanno preso le parti dello sportivo e questo pomeriggio un gruppo di fan sono andati fuori dalla casa per tirargli su il morale.

“Aldo sei grande! Siamo tutti con te!”, hanno gridato i fan con un megafono. Lo schermidore, che in quel momento si trovava in chiacchiere con Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo, ha risposto con un bacio e mostrando un cuore alle telecamere del GF Vip 6.