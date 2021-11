Nella puntata del 9 novembre Federica Panicucci ha manifestato tutta la sua insoddisfazione nei confronti dei concorrenti del ‘GF Vip 6’ e in diretta ha voluto condannare con forza ciò che succede nella Casa più spiata d’Italia. Parole molto dirette, che potrebbero aprire una vera e propria discussione nelle prossime ore. Staremo a vedere infatti se, alla luce di queste dichiarazioni, possa intervenire anche il collega Alfonso Signorini per prendere posizione sull’argomento tirato in ballo dalla donna.

A proposito del reality show, si stanno diffondendo voci negative sul conto di Soleil Sorge. Sono uscite fuori alcune chat private riguardanti Soleil Sorge, dove ci sarebbero le prove di un televoto truccato. L’influencer Deianira Marzano ha reso tutto pubblico e gli utenti si sono imbestialiti. Tra i messaggi che proverrebbero anche dal suo staff, è stato scritto: “Buon divertimento, by staff”. Non è da escludere che questi account creati ad hoc per votarla siano stati aperti da seguaci della gieffina e che quindi il suo staff ne sia all’oscuro.

Nella seconda parte del programma in onda tutte le mattine su Canale 5, Federica Panicucci ha toccato l’argomento ‘GF Vip 6’ e ha notato una situazione che si ripete troppo costantemente. Si è quindi rivolta davanti alle telecamere e ha invitato i telespettatori a non seguire l’esempio dato dai vipponi. Vanno in onda infatti alcune immagini, che non sono per lei idonee, quindi i concorrenti famosi dovrebbero cambiare atteggiamento e ridurre al minimo quella visione spiacevole soprattutto nella diretta h24.





Ad aver infastidito parecchio Federica Panicucci è il troppo consumo di sigarette al ‘GF Vip 6’: “Fumare fa molto male, è dannoso per la salute. Questo va sempre detto e va sempre ricordato, quando mi collego li vedo spesso con la sigaretta in bocca. Questo è un esempio da non seguire”. Poi la padrona di casa di ‘Mattino Cinque’ ha anche voluto prendere le distanze da un’affermazione grave del concorrente Nicola Pisu, che si è lasciato scappare una brutta frase nei confronti di Miriana Trevisan.

Durante la diretta di ‘Mattino Cinque’, Federica Panicucci ha quindi detto anche su Nicola Pisu: “Nonostante la sua giovane età, ognuno deve essere responsabile di ciò che dice. Soprattutto quando hai le telecamere accese 24 ore su 24 addosso a te”. Pisu ha infatti affermato, parlando della Trevisan: “Tu ti meriti uomini che ti trattano male”.