“Rischia di uscire dal GF Vip”. Alessandro Basciano, la scoperta fuori dalla casa nelle ultime ore

Grande Fratello Vip, purtroppo un concorrente sarà costretto a finire la sua corsa. Un’edizione decisamente densa di grandi colpi di scena, quella del GF Vip 6 e un appuntamento con cui ogni concorrente, prima o poi, è costretto a fare i conti.

Dopo sette giorni di votazioni, il pubblico a casa ha deciso che ad abbandonare definitamente la casa sarebbe stato Biagio D’Anelli con il 20% dei voti, queste le altre percentuali: il 42% per Miriana Trevisan e il 38% per la coppia composta da Giacomo Urtis e Valeria Marini. E questa settimana chi si salverà?

La domanda è inevitabile tanto quanto le previsione su chi sarà costretto a lasciare presto la casa più spiata d’Italia e dare appuntamento ai compagni di avventura lontano dalle telecamere del GF Vip. Il reality show di Alfonso Signorini, che di recente è andato incontro anche ad alcuni cambiamenti in merito alla programmazione, continua a promettere grandi colpi di scena, mentre si avvicina il momento in cui verrà proclamata la sedicesima eliminazione.





Nessun biglietto di ritorno questa volta quindi nessuna possibilità di rientrare in pista per i nominati della casa, ovvero Eva Grimaldi, Alessandro Basciano, Barù e Federica Calemme. Stando a quanto si apprende dalla pagina social del reality, i telespettatori dovranno rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’. Da quanto si può evincere dai primi sondaggi, il vippone meno favorito sarebbe al momento proprio Alessandro Basciano.

E la notizia potrebbe non stupire più di tanto, visto che di recente il gieffino è stato posto al centro delle polemiche per aver usato alcune espressioni poco carine nei riguardi di Sophie Codegoni. Infatti il pubblico a casa potrebbe non aver gradito il momento in cui Alessandro, parlando con Gianmaria Antinolfi, avrebbe paragonato Sophie alla sua ex Eriona Sulejmani.