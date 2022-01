GF Vip 6, nel nuovo appuntamento di venerdì 14 gennaio 2022 è finalmente entrata Delia Duran. Ovviamente si è subito scontrata con Soleil Sorge, la prima ad “accoglierla” in casa. Alfonso Signorini ha aperto la puntata con questo annuncio, anche se da settimane non si faceva che parlare dell’ingresso della moglie di Alex Belli, presente in studio tra gli altri ex vipponi.

Ma durante la diretta numero 34 del reality show di Canale 5 si è parlato anche di altro. Il conduttore del GF Vip 6 ha aperto la puntata parlando di quello che ha detto Gianmaria riguardo alla crisi di Soleil dopo lunedì scorso. Poi un chiarimento tra Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo, che è però sfociato in un altro scontro con protagonista Valeria Marini.

GF Vip 6, l’eliminata della puntata

Quindi la sorpresa per Gianmaria Antinolfi, che dopo aver parlato del flirt a quanto pare già concluso con Federica Calemme si è emozionato nel rivedere mamma Esmeralda. Altra ‘coppia’ del GF Vip 6 quella composta da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, che dopo aver visto una clip si è commossa.





Ma la puntata di venerdì sera ha visto anche un’uscita di scena. A rischiare “il posto” tre donne: Soleil Sorge, Carmen Russo e Federica Calemme. Dapprima Alfonso Signorini ha salvato l’influencer, che poi risultata la preferita del pubblico dalle percentuali. Quindi, dopo l’ingresso di Delia Duran e le varie clip e sorprese il verdetto: fuori, a sorpresa, Carmen Russo.

Mentre in sovrimpressione si vedevano le percentuali (Soleil preferita dal 43%, Federica dal 35% e Carmen Russo dal 22%), mezza Casa in lacrime per Carmen Russo, al GF Vip 6 da 4 mesi. Per la showgirl e ballerina, però, è stato “giusto così”. E in studio, dopo aver abbracciato tutti: “È stato bello, penso di non essermi risparmiata”.