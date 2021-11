Una cosa è certa, nella casa del Grande Fratello Vip 6 nessuno corre il rischio di annoiarsi. La voce che arriva da fuori rischia di esplodere con la forza di un bomba e cambiare gli equilibri all’interno della casa. A lanciare l’indiscrezione è l’esperta di gossip Deianira Marzano secondo la quale la prossima protagonista del reality farà molto parlare di sé. E chissà cosa ne penseranno gli altri inquilini, alle prese con una situazione generale sempre più difficile dove non mancano liti e invidie.



L’ultimo quella tra Alex Belli e Aldo Montano. Nel corso della diretta di lunedì, Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui l’attore di CentroVetrine accusava lo schermidore di non esporsi mai: “Io sono uscito allo scoperto, tu quando lo fai? Quando esce Aldo Montano?”. Da lì la lite. Aldo si è avvicinato ad Alex: “Oggi non sto bene”. “Con me o in generale? Perché se te la prendi così vuol dire che hai la coda di paglia”, ha detto l’attore.



E Aldo, avvicinandosi al suo viso: “Io sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo, non accetto attacchi così. Mi hai provocato, grande!”. Allora Belli: “Saliamo su una pedana insieme?”. Montano, nervoso: “Sì, volentieri. Ti prenderei a schiaffi, cogl**ne”. E per Alex Belli i guai potrebbero non finire qui, visto che la prossima ad entrare potrebbe essere la moglie Delia Duran.







Proprio in riferimento alla modella sudamericana, di recente sui social sono apparsi dei rumors che parlerebbero di un suo probabile ingresso nella magione romana. Il forte feeling tra Alex e Soleil non è passato inosservato agli altri inquilini del GF Vip, così come ai telespettatori, molti dei quali hanno puntato il dito contro i due gieffini. Secondo molti Delian Duran entrerebbe solo per un confronto.





Secondo Deianira Marzano potrebbe essere non solo per un confronto con il marito, ma come nuova effettiva concorrente del reality di Canale 5. Eppure pochi giorni fa Delia Duran si diceva tranquilla. A Novella 2000 aveva spiegato di non sospettare un tradimento da parte di lui: “Alex è cambiato, è maturato e sta dimostrando di essere un uomo onesto e generoso. Alex è un artista, e se a volte si espone in modo seducente, lo fa senza nemmeno rendersene conto”.