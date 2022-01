“So tutto, Alex me l’ha detto”. Delia Duran entra al GF Vip come un uragano ed è rissa con Soleil Sorge

Al GF Vip 6 due gruppetti, uno più agguerrito dell’altro, che continuano a lanciarsi frecciatine e l’ingresso di Delia Duran ha creato nuove tensioni. La modella e moglie di Alex Belli, ex concorrente che nella casa ha avuto un’amicizia speciale con Soleil Sorge, è entrata puntando il dito contro l’influencer.

“Penso tu sia falsa e incoerente. Sono venuta qui per parlare con te e capire molte cose che sono accadute. Dici una cosa e poi ti contraddici da sola e adesso voglio comprendere. Il vostro rapporto è stato profondo e limpido? Anche sotto le coperte eravate puri? Sicura che anche lì eravate limpidi?”, ha detto Delia Duran. “Sapevi che era un uomo sposato, non dovevi permetterti di andare oltre”.





Immediata la risposta di Soleil Sorge, infastidita dalle critiche ricevute dalla moglie di Alex Belli: “Vedo una farsa televisiva che non capisco se vi siete costruiti prima oppure dopo. Dovresti preoccuparti molto di più del vostro rapporto e di quello che c’è stato tra noi, anziché preoccuparti di cosa sia accaduto o meno sotto le coperte”. Dallo studio anche Alex Belli: “Soleil ha ragione quando sostiene che c’era una complicità mentale, che si tratta di una forma di amore diversa rispetto a quello di una coppia”.

Soleil Sorge ha cercato di evitare la lite girando le spalle, ma Delia non ha mollato ed è partita all’attacco: “Guarda che Alex mi ha detto la verità su quello che è successo sotto le coperte. Adesso devi dire la verità e ammettere quello che è successo. Sei falsa perché non dici quello che è successo sotto le coperte. Dillo se dici di essere vera e sincera. Sei coerente? Allora racconta cosa avete fatto. Che cosa è successo sotto le coperte?

Tu sapevi che ero sposata e sei andata oltre con mio marito. Sappiamo tutti e tre quello che è successo in quel letto. Ok adesso dico quello che mi ha detto Alex, quello che è veramente accaduto sotto quelle coperte. Tutti l’hanno visto e hanno capito bene ed in più mio marito me l’ha confermato. Ecco cosa hanno fatto: ci sono state delle cose intime!“.