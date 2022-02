Nonostante sia nuovamente scoppiata la passione tra Alex Belli, rientrato nella Casa del GF Vip 6 ma non come concorrente, e Delia Duran, la modella venezuelana vuole tenere distante il suo compagno soprattutto a causa del precedente flirt con Soleil Sorge. Nelle ultime ore Alex Belli cerca di riconquistare la fiducia di Delia Duran, che già in un primo momento si era già stranita quando ha percepito un minino di riavvicinamento tra loro due. Prima il biliardo, poi le chiacchiere a tu per tu, infine una notte insieme fatta di baci infuocati e passione sotto le coperte.

“Sfruttiamo questo tempo che trascorreremo qui insieme, abbiamo l’opportunità di riagganciarci” sentenzia Alex Belli, convinto dal primo minuto che gli sarebbe bastato il tempo di due gin tonic per far capitolare nuovamente la moglie. E, invece, non è così almeno stando a quanto poi Delia Duran ha detto all’attore. Non si tratta di parole dolci o frasi smielate. La modella venezuelana ha fatto capire ad Alex Belli di sentirsi ancora confusa: sente un distacco fisico e gli ha chiesto del tempo per riflettere.

Delia Duran si è sfogata con Alex Belli. Gli ha confessato che la crisi non è superata: “Il problema nostro è che non siamo tradizionali, siamo molto complessi come carattere. Hai fatto bene a lasciarmi sola, ho avuto uno sfogo l’altra notte. Sento questo distacco, non mi forzare a fare le cose, devono venirmi naturali le cose. È bello guardarti negli occhi, chiarire, ma quel distacco fisico lo sento ancora. Cerchiamo di andarci piano”.





Quindi Alex Belli ha consigliato alla compagna di allontanare i pensieri negativi legati al passato: “In questo momento la mente ha questo tipo di reazione ma non lasciarti condizionare dai pensieri, cacciali via”. Poi le ha ricordato di quanto sia importante, ora che sono insieme nella Casa, ritrovare la pace e la complicità persa: “Il nostro compito è quello di riportare la connessione che ci dava la forza di portare avanti questo percorso, questo momento qui è la nostra opportunità di poter riagganciarci e di celebrare la mia riconquista, la nostra vittoria. La nostra vittoria siamo noi”.

Delia Duran è sembrata irremovibile sulla sua decisione e ha spiegato che qualcosa dentro di lei si è rotto: “Lo sbaglio più grande è che ti sei lasciato andare, ho bisogno del mio tempo per cercare di equilibrare questa cosa che si è rotta, so che si è rotto qualcosa dentro”. Alex Belli l’ha invitata a ricordare le cose belle costruite insieme in tre anni di storia: “Dobbiamo essere in due che vogliamo mettere a posto questa cosa, non posso lottare solo”. Poi hanno iniziato a litigare quando Delia ha accusato di aver esagerato con Soleil: “Fossi in te non avrei fatto alcune cose, se io ho fatto certe cose io ero debole e ho preso una posizione. Io non sono mai andata sotto le coperte. Tu non mi devi dire che io l’ho fatto in meno tempo, non ho fatto niente in questa casa. Tu vuoi sempre coprire i tuoi sbagli” ha spiegato ad Alex, spazientita.