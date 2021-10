Brutte notizie per i telespettatori del ‘GF Vip 6’. Chi sperava che quello che vi stiamo per svelare si concretizzasse anche quest’anno dovrà restare deluso, visto che Mediaset ha preso una decisione definitiva e ufficiale, che ha lasciato una larga fetta di pubblico. Ma in un certo senso si poteva anche immaginare una scelta del genere perché c’erano già stati dei segnali negativi in passato. Alfonso Signorini dovrà dunque mettersi l’anima in pace e accettare ciò che hanno intimato dall’alto.

A proposito delle dinamiche nella Casa più spiata d’Italia, Soleil Sorge non è stata bene nelle scorse ore, come rivelato da Manila Nazzaro: “Non è stata bene, ha scelto di riposarsi per la giornata di oggi. Ha dovuto fare i conti con una pesante reazione allergica, dovuta probabilmente al fatto di aver mangiato qualcosa che le ha fatto male”. Poi è stato riferito che le è stato fornito un antistaminico e che dovrà stare a riposo per riprendersi completamente. Quindi, per il momento non sarà attiva.

Il ‘GF Vip 6’ sta cercando di conquistare settimana dopo settimana un maggior numero di ascolti, dopo una partenza al rallentatore. Si intravedono alcuni miglioramento e Signorini può sicuramente tirare un bel sospiro di sollievo, ma nonostante questo i vertici dell’emittente televisiva non se la sono sentiti di riprovare un’esperienza che si è rivelata abbastanza fallimentare l’anno scorso. I risultati raccolti erano stati troppo deludenti e per il 2021 si è preferito dunque evitare qualsiasi rischio.





Stando a quanto è emerso, Mediaset ha stabilito che non ci sarà uno speciale Capodanno che riguarderà il GF Vip 6′. Anzi, nemmeno la puntata del 24 dicembre andrà in onda, quindi le festività saranno senza le dinamiche dei vipponi. Il ‘Biscione’ ha preferito ritornare alle origini, con la messa in onda di un concerto, i cui dettagli saranno forniti nelle prossime settimane. L’anno scorso meno di tre milioni di persone avevano seguito quella puntata speciale, quindi si è optato per altro.

Sempre in riferimento al ‘GF Vip 6′, è tornata a parlare Raffaella Fico dopo l’eliminazione: “Volevo ringraziare tutti voi che mi avete sostenuta in quest’avventura, grata di aver provato belle e forti emozioni… La spettacolarità di questa esperienza è giunta al termine, thank you all”. Il suo silenzio aveva fatto preoccupare non poco, poi queste parole hanno un po’ tranquillizzato i suoi seguaci.