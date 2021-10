In questi giorni nella Casa del GF Vip 6 un’enorme polemica ha investito Soleil Sorge. In breve, l’ex UeD e influencer è stata attaccata da diversi coinquilini per quella frase infelice (“Non urlate, sembrate delle scimmie”) rivolta a Ainett Stephens e Samy Youssef che discutevano con Alex Belli. Frase, questa di Soleil Sorge, che è stata tacciata di razzismo e l’ha fatta finire nel mirino di pubblico e gieffini.

Al GF Vip 6 Ainett Stephens si è infuriata parecchio con Soleil Sorge e ha minacciato di “massacrarla” nel corso della prossima diretta, ma anche altri concorrenti, una su tutti Raffaella Fico, hanno criticato pesantemente la ex di Gianmaria Antinolfi. Che, dopo essersi scusata, è poi crollata in lacrime e ha persino minacciato di abbandonare il reality di Canale 5. Ma ora riflettori accesi su Davide Silvestri, che sta diventando “famoso” in Casa e fuori per le sue imitazioni esilaranti.

Davide Silvestri, polemiche sulla nuova imitazione

In questi giorni l’attore si è reso protagonista di un’imitazione esilarante di Andrea Casalino, il modello del GF Vip 6 che spesso si impegna in allenamenti sportivi. Un atteggiamento che è diventato terreno fertile per la parodia di Davide, che ha suscitato risate a crepapelle negli altri inquilini e non è passata inosservata sul web. Davide Silvestri, tacciato di antipatia all’inizio, sembra quindi aver trovato la sua dimensione nella Casa.





Ma non è finita qui perché forse per cavalcare la fortunata scia delle imitazioni, Davide Silvestri si è cimentato in un’altra performance che però non ha avuto lo stesso successo, soprattutto tra gli utenti dei social. Ed è scoppiato il caso. L’attore ha imitato i venditori ambulanti che spesso affollano le spiagge italiane, ma se tra i concorrenti del GF Vip 6 ha suscitato un momento di leggerezza e risate, lo stesso non è successo in rete.

Ma davide che imita i venditori ambulanti? Ma il rispetto per loro dove sta? Chissà se ainett e raffyfico accuseranno anche lui di razzismo#gfvip September 30, 2021

Che coraggio DAVIDE nel fare il vucumprà dopo tutto quello che è successo 😂😂😂 #gfvip September 30, 2021

Proprio come accaduto l’altro giorno con Soleil Sorge – o forse proprio dopo i recenti avvenimenti per la frase “Non urlate, sembrate delle scimmie”, tra i telespettatori più social c’è già chi accusa Davide Silvestri di razzismo e di essersi lasciato scappare un’imitazione “infelice”, come osservano molti su Twitter: “Che coraggio Davide, dopo tutto quello che è successo”, “Ma Davide che imita i venditori ambulanti? Ma il rispetto per loro dove sta?”.