Il ‘GF Vip 6’ è in una fase molto tesa ed è ormai entrato pienamente nel vivo. Negli ultimi giorni e ore a far preoccupare è stato Manuel Bortuzzo, che avrebbe accusato dei problemi di salute, anche se sono arrivate parole tranquillizzanti. Inoltre, si è verificato il furibondo litigio tra Aldo Montano e Alex Belli e si è sfiorato il contatto fisico tra i due concorrenti. In più resta da comprendere come possa proseguire il rapporto tra lo stesso Belli e Soleil Sorge, che sembrano davvero sempre più vicini.

Intanto, fuori dalla Casa più spiata d’Italia è tornato a parlare Amedeo Goria: “Io tendo sempre a credere alle persone. Come all’interno della Casa: ad aver saputo di certi giochi di alleanze legate ai follower sui social, io oggi sarei potuto essere ancora in gara. Ci sono state delle alleanze con lo scopo di far eliminare le persone e che continuano da parte di personaggi come Soleil, Davide Silvestri e Alex Belli, che hanno una forza ‘elettorale’ di follower che possono condizionare il televoto”.

In tanti si sono chiesti quanto possa durare l’edizione del ‘GF Vip 6’ e nei mesi scorsi si sono fatte diverse ipotesi, anche perché c’era bisogno comunque di valutare gli ascolti. E ora, per la prima volta da quando Alfonso Signorini ha iniziato a lavorare, è spuntata una data ben precisa. Conferme dalla redazione del programma di Canale 5 non ce ne sono, ma il sito che ha sganciato la bomba è solito fornire notizie affidabili, che molto spesso si sono realizzate. E mancherebbe dunque ancora molto alla conclusione.





In un primo momento si era paventata la possibilità che il ‘GF Vip 6’ potesse chiudere i battenti a dicembre, addirittura prima delle festività di Natale. Invece si andrà decisamente oltre. Come successo anche nell’edizione vinta da Tommaso Zorzi, sarebbe stato deciso il prolungamento della trasmissione. A raccontare tutto è ‘Tv Blog’, che ha pubblicato sul suo sito la data che sarebbe stata selezionata dai vertici del reality show per la fine dei giochi: si parla dunque del 14 marzo del 2022. E c’è di più.

Ovviamente, visto che sarebbe stato deciso di posticipare la fine del ‘GF Vip 6’, non ci saranno solamente questi concorrenti a contendersi la vittoria del programma. Stando ai rumor sempre di ‘Tv Blog’, entreranno in scena dai 6 agli 8 nuovi protagonisti. I primi varcherebbero la porta rossa entro dicembre e i restanti dovrebbero prendere parte al gioco da gennaio 2022.