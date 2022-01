Continuano i momenti di tensione al GF Vip 6 tra le ex amiche Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Il rapporto tra le due ha iniziato a scricchiolare con l’ingresso nella casa di Delia Duran e l’avvicinamento tra la moglie di Alex Belli e l’ex Miss Italia. La nuova amicizia ha suscitato il malcontento dell’influencer italoamericana che si è sentita ferita dal comportamento dell’amica.

“Sono stata ferita dal fatto che Manila, in un mio momento in cui stavo male, passava tempo vicino a Delia e non vicino a me. Io mi aspettavo che venisse da me per parlare, e non è stato fatto. Un’amica vera è la prima che ti viene a parlare e non ti parla alle spalle, soprattutto con un gruppetto che non vede l’ora di gettarmi fango addosso“, aveva detto durante l’ultima puntata in diretta. Versione respinta da Manila Nazzaro, che ha spiegato di aver cercato l’amica ma di aver sempre trovato un muro davanti. In queste ore una nuova lite in casa tra le due, lite causata dal disordine trovato in cucina.

GF Vip 6, lite tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge

“Mio Dio che schifo hanno fatto stanotte? Mamma mia che schifezza dai, la terza guerra mondiale. Qui è tutto sporco, ieri sera c’erano Barù, Soleil e Davide. Anche Soleil e Barù non potevano lavare i piatti? Figurati, altrimenti si rovinano le mani! Quanto parla lei, invece potrebbe lavare una tazza. Poi mi considera la donna delle pulizie. A questi non importa proprio nulla di tenere in ordine. Poi però c’è disprezzo per chi fa le cose“.





“Dici che non ti frega nulla delle cose sporche degli altri e però ti lamenti di continuo. Ogni giorno mi sveglio con queste lamentele non ce la faccio più“, ha ribattuto Soleil Sorge scatenando la reazione furiosa di Manila Nazzaro: “Sole ascolta bene, te lo dico ora, questo è uno schifo totale! Se tu sei abituata così non è bello”.

Sembrano sempre più lontani i tempi della grande amicizia tra Manila e Soleil. Il rapporto tra le due è davvero impossibile da ricucire? 💥 Proveremo a scoprirne di più questa sera a #GFVIP! pic.twitter.com/Zp7sjLIrRT January 28, 2022

E ancora: “Amore mio ti svegli sempre alle quattro. Questa adesso la sento casa mia e se ti rompo le balle mi dispiace per te. Qua si lamentano persone che non lavano un piatto nemmeno a morire dai fa ridere. Lei manco se fosse sotto tortura lo farebbe“.