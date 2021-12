Grande festa al GF Vip 6 per il compleanno di Jessica Selassiè. Il 27 dicembre 2021 la principessa etiope ha compiuto 27 anni e i concorrenti del reality show, come era già capitato in occasione di altri compleanni, hanno organizzato un party.

Cartelloni e palloncini, musica, vino, cocktail, dolci e balli. I concorrenti del GF Vip 6 hanno organizzato tutto al meglio per festeggiare la più grande delle principesse etiopi, in casa insieme alla sorella Lulù. Biagio D’Anelli si è preoccupato di sistemare la consolle da dj e al rientro dal confessionale Jessica ha trovato la bella sorpresa. Uscita dal confessionale, la principessa è stata bendata e portata da Sophie Codegoni nel salone, dopo poco dopo entrano tutti i concorrenti per festeggiarla.

I vipponi le ballano intorno, la baciano e abbracciano, mentre le ragazze la accolgono al suono di canti, applausi e suoni di trombette. Balli, brindisi, vino, cocktail e dolci, ma quello che è saltato agli occhi dei telespettatori è stata la torta di compleanno, sempre si possa chiamare così una montagna di bignè con della panna montata gettata sopra senza alcun senso.





Tante le critiche ai vip che hanno realizzato una imbarazzante torta di compleanno, soprattutto perché Jessica è sempre disponibile con tutti ed è anche la concorrente che cucina per tutta la casa. “Fossi stata in Jessica sinceramente avrei proprio sclerato male, ma roba che la vecchia la ritrovavano piantata in giardino e la torta buttata in piscina #gfvip”, “Perché la torta sembra un mega stronzo? Che ha fatto di male Jessica per meritarsi un dolce simile?”, si legge su Twitter.

La torta che hanno fatto per Jessica è l’emblema di quanto sono lerci pic.twitter.com/emxFqjCqRf December 27, 2021

fossi stata in Jessica sinceramente avrei proprio sclerato male, ma roba che la vecchia la ritrovavano piantata in giardino e la torta buttata in piscina #gfvip December 26, 2021

“Jessica si merita tanto, più di quelle misere attenzioni che le vengono concesse quasi a forza. Si vergognassero a presentare quella orrida torta a una che ha fatto e fa di tutto per tutti. #gfvip”; “Torta di merda, scacata dal tipo che le piace e per concludere pure l’assolo di Manuel, questo compleanno Jessica non lo dimenticherà mai più #gfvip”.