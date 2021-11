In attesa della nuova attesissima puntata del ‘GF Vip 6’, con Alfonso Signorini che dovrà vedersela con argomenti molto spinosi, nella Casa più spiata d’Italia si è verificata una situazione molto particolare. Colpa stavolta della regia del reality show, che ha mandato in onda un momento privato, che dunque non doveva essere trasmesso nella diretta h24 di Mediaset Extra. Ma quando hanno staccato da quelle immagini era ormai troppo tardi e adesso il video sta spopolando ovunque.

Intanto, Sophie Codegoni ha parlato di Alex Belli e ha anticipato la possibilità di una sua squalifica dal programma: “Certo che dovrà uscire ve lo assicuro. Guardate che ha aperto la seconda porta che dà sull’esterno. Ragazzi è ovvio che è squalificato. Ma no, guardate che questo è il regolamento. Ha aperto davvero la seconda porta, oltre che la prima ovviamente. Vi dico che l’ho visto io è. L’ha aperta, ok che non è uscito, ma l’ha aperta. Se apri la prima porta rossa sei eliminato, se apri la seconda sei squalificato”.

L’inquadratura delle telecamere del ‘GF Vip 6’ si è spostata nelle scorse ore sul confessionale di una vippona. E prima di stoppare il tutto si è potuto ascoltare con chiarezza ciò che la ragazza aveva proferito alla redazione: “Mi servirebbe una pasticca e non me l’avete più mandata. Siccome mi serve urgente, perché sto male, è il Pursennid, per andare in bagno. Sto malissimo, ditegli che ho i crampi”. Dunque, una situazione poco piacevole dal punto di vista della salute della gieffina.





Ad avere questo tipo di problema è stata una delle principesse etiopi, ovvero Jessica Selassié, che ha chiesto aiuto alla regia del ‘GF Vip 6’ per risolvere le problematiche intestinali. Non è dato sapere se poi la pillola è stata consegnata nelle mani della sorella di Clarissa e Lulù, ma sta di fatto che quella conversazione non doveva andare in onda. Si tratta infatti di dialoghi riservati, che il pubblico non dovrebbe ascoltare. Ma la frittata è stata fatta e gli utenti hanno diffuso dappertutto il filmato.

Recentemente Jessica Selassié ha confessato al ‘GF Vip 6’: “L’unica volta che sono stata con una persona subito è stata speciale. Ancora oggi ci parlo, ma è una persona troppo famosa per poter uscire adesso con me. Al tempo avevo i miei kg ed ero in imbarazzo e lui aveva percepito tutto. Si tratta di una persona troppo conosciuta. Mi disse che dovevo amarmi di più. Tra di noi c’era tanta attrazione e stima”.