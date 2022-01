“Ora ve li faccio vedere”. Clarissa Selassiè, il colpo letale a Katia Ricciarelli. Fuori dal GF Vip è tutto nero su bianco

Al GF Vip 6 è stato passato il segno. Fuori, sui social, c’è stata una vera e propria rivolta contro Katia Ricciarelli, con tanto di richiesta ad Alfonso Signorini di cacciare la concorrente immediatamente. Vergognose le frasi rivolte nei confronti di Lulù Selassiè. Nel breve video che sta circolando sui social, Soleil – riferendosi allo scontro con Lulù avuto durante le nomination palesi – dice: “Mi hanno iniziato a urlare sopra” e lei ha replicato: “Ma chi? Quella scimmia lì…ah non si può dire”.

Non paga della frase, durante una lite con la principessa, la cantante lirica le ha anche consigliati di tornare al suo paese per studiare, condito da un ”imbecille”. “Vai a scuola tu, al tuo Paese vai a scuola, che forse non t’hanno insegnato niente“. Carmen Russo ha subito capito la gravità della situazione, provando a mettere una pezza: “Katia, non mettere benzina sul fuoco”. Per Katia Ricciarelli non c’è stata nessuna squalifica e, anzi, in puntata ha anche cercato di giustificare le sue frasi. “Anche mia madre chissà quante volte ha detto di uno straniero ‘ma che se ne tornasse al paese suo’, mica questo fa di lei una razzista”, ha detto il conduttore scatenando l’ira dei social.

GF Vip 6, Clarissa Selassiè mostra gli insulti di Katia Ricciarelli

Anche Barù che ha espresso la propria solidarietà a Jessica e Lulù: “Non è una questione di generazione, mio nonna non avrebbe mai detto una cosa del genere, non capisco perché in Italia si facciano passare queste cose, negli USA saresti fuck*d. Cose brutte!“.





Ora anche Clarissa, l’unica principessa che si trova fuori dalla casa, ha nuovamente tuonato contro Katia Ricciarelli e a Pomeriggio 5 news ha mostrato, nero su bianco, tutti gli insulti fatti dalla Ricciarelli contro i vip del GF Vip 6. “Io credo che Katia sa di aver usato una frase molto sbagliata detta ad una ragazza in un modo anche abbastanza razzista. Tutta la gente da casa lo ha notato. Lulù ha sbagliato nei suoi modi, ma non è la prima volta che Katia insulta le persone durante il programma. Infatti negli anni precedenti Katia non sarebbe potuta rimanere nel programma”.

“Io ho qua tutte le offese che mia sorella ha ricevuto da settembre e fino ad oggi da parte di Katia e le ho tutte stampare e sono prima che lei avesse mai detto ‘torna studiare imbecille’. Quindi mia sorella si è beccata tanti insulti, – ha accusato Clarissa – se volete ve ne leggo un paio ma non sono proprio fatti per un programma. Posso anche leggerne un paio, anche se non sono adatti ad un programma. Qui non c’entra nulla la carriera perché il rispetto va dato a prescindere”.

Clarissa ha anche spiegato perché in puntata non c’è stata la protesta annunciata: “Noi non conduciamo il programma e non siamo noi il Grande Fratello. Sostengo che siamo deluse e ci saremmo aspettate altri provvedimenti con Katia. Siamo ex concorrenti ma nulla di più. Noi non possiamo nemmeno decidere quando parlare, ci sono delle cose da rispettare”.