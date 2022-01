Quella di lunedì 17 gennaio del GF Vip è stata una puntata difficile per Jessica Selassiè, una delle tre principesse etiopi. Le parole della mamma di Sophie Codegoni l’hanno ferita. La signora Valeria ha esortato la figlia a vivere totalmente il rapporto con Alessandro Basciano e a stare attenta all’amicizia con Jessica Selassié. “La vera amica è quella che ti dice le cose in faccia, Soleil è stata amica, perché vi siete dette qualsiasi cosa, ma poi vi siete chiarite, e non avete mai parlato alle spalle l’una dall’altra”.

Le parole della mamma di Sophie Codegoni hanno turbato Jessica Selassiè che, rientrata in casa dopo l’incontro con la donna, è scoppiata in lacrime. E ad Alfonso Signorini che le ha chiesto perché stesse piangendo, la principessa ha risposto così: “Ci sono un pò rimasta male. Sto piangendo perché mi dispiace che la madre veda malizia in quello che faccio, perché lo faccio sotto gli occhi di tutti. È il mio modo di fare, io sono fatta così, nel bene e nel male”. Mamma Valeria non le ha mandate a dire a Jessica, sostenendo che non sia sincera e stia facendo una brutta figura con chi la guarda dall’esterno.

La ragazza ha avuto un crollo anche dopo la puntata. “Quello che ha detto tua madre è stato duro nei miei confronti. Farmi passare per una stro**a che ci prova con il ragazzo dell’amica, una cosa che non ho mai fatto”, ha detto rivolgendosi a Sophie Codegoni. Barù Gaetani e Valeria Marini hanno provato a consolare la principessa esortandola a essere forte e a lasciarsi alle spalle quanto accaduto.





Dall’esterno della Casa è stata Clarissa Selassiè a prendere le difese della sorella. Ha sfruttato i social per sfogarsi: “Sono delusa: scorrettezza, crudeltà, falsità e soprattutto bugie tante tante bugie. Jessica, non sprecare le tue lacrime. Hai un animo buono e sensibile tutti lo sanno. Ti amo con tutto il mio cuore e vederti piangere mi crea un dolore enorme e mi fa male il cuore non puoi immaginare la grande donna che tu sei ricordati quanto vali”.

E ancora: “Guai a chi tocca le mie sorelle GUAI! Questa volta più che mai salviamo Jessy che non merita tutto questo accanimento nei suoi confronti anche perché è una ragazza splendida che si dà sempre da fare ed è sempre gentile e disponibile con tutti quindi le parole di ieri non la rispecchiano proprio per niente”.