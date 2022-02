Delia e Soleil, c’è il colpo di scena a poco dalla diretta: il gesto davanti alle telecamere che cambia tutto al GF Vip

Soleil Sorge è ancora amareggiata dopo lo scontro con Alex Belli al GF Vip 6. Durante la festa in maschera dello scorso sabato, l’influencer ha baciato Delia Duran: sulle scale esterne della Casa è scattato il bacio tra le due protagoniste di questa edizione del reality. “Perché io le dicevo hai delle brutte vibrazioni, le dicevo liberatene liberatene, allora l’ho tirata e ci siamo baciate”, ha poi detto Soleil Sorge a Sophie Codegoni successivamente, per spiegarle i motivi del bacio con Delia.

Poi Soleil ha avuto un duro scontro con Alex Belli e ha vuotato il sacco su quanto accaduto sotto le coperte: “Tu sei un falso, perché mi hai detto che avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, tu mi hai detto che eri innamorato. Mi hai guardato, mi hai detto ‘Soleil ti amo’”. L’influencer è un fiume in piena e ammette di amare Alex Belli: “Non voglio sentirti dire che non mi espongo o che non ho coraggio. Quello che abbiamo vissuto è stato bello, ma abbiamo sbandato. Sono qui, esco allo scoperto, sono qui eccomi! Io l’ho sempre detto che ci siamo stra amati e ci stavamo innamorando seriamente”.

Nelle ultime ore Delia Duran e Soleil Sorge si sono chiarite e dopo un abbraccio hanno deciso di mettere una pietra sopra rispetto a quanto accaduto: “Io e Alex abbiamo risolto, qualsiasi cosa succede oggi io sono con te. Ognuno ha detto la sua, non voglio che entri ancora nella situazione perché per me il tuo sfogo è stata una liberazione – ha detto Delia Duran -. Ci sono stati dei termini particolari, delle urla, ma io non mi sono intromessa perché riguardavano voi due. Se ci sarà modo vorrei che vi parlaste, siamo in finale, vogliamo armonia e positività”. Dopo aver trovato l’appoggio dell’italo americana, si è stretta a lei in un abbraccio e le ha sussurrato: “Ti voglio bene, sei davvero intelligente”.





Soleil Sorge ha apprezzato il gesto di Delia Duran: l’ha abbracciata e si è scusata per quanto accaduto nel corso di tutti questi mesi. “Mi dispiace per quello che hai dovuto vivere, da donna in generale, non voglio proprio più questa roba io” ha detto alla moglie di Alex Belli. Ora Delia Duran ha chiara la situazione: “L’ho capito, non succederà più. Tu non sei sbagliata. Siamo esseri umani, sbagliamo, abbiamo sbagliato tutti”.

Resta un ultimo passaggio: il chiarimento tra Soleil Sorge e Alex Belli. Tuttavia si tratta di un capitolo della storia che ancora non è stato scritto. Infatti nelle ultime ore l’attore si è avvicinato all’influencer e ha provato a parlarle trovando dinanzi a sé un muro: “Tu saresti dovuto venire da me a chiedermi scusa, come stavo. Lasciami in pace e vai in pace” è stata la risposta dell’italo americana la stessa che, in serata, ha poi evitato un confronto con lui.