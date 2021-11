GF Vip 6, ufficiale che più ufficiale non si può: entrano altri concorrenti. Almeno 10, ha sottolineato lo stesso Alfonso Signorini confermando le voci che circolavano da giorni e giorni ormai. E, sempre nel corso dell’ultima puntata, ha reso nota la data in cui le luci della Casa si spegneranno definitivamente: il 14 marzo 2022. Dunque anche quest’anno il reality si allunga.

“Attenzione perché lunedì prossimo entreranno nuovi concorrenti e via via molti altri – ha esordito all’inizio della diretta di venerdì scorso il conduttore – Amici a casa lo dico solo a voi in esclusiva: molti altri ne entreranno nelle prossime puntate. Quindi almeno altri 10 concorrenti in arrivo. Chi saranno? Lo sappiamo solo noi! I vipponi poi scopriranno che l’edizione del GF Vip 6 sarà la più lunga di sempre e non si concluderà il 13 dicembre, ma molto più in là, il 14 marzo”.

“Il GF Vip 6 è da sfigati”. Ma spuntano le foto dei provini

Ufficiali anche i primi due nomi che si aggiungeranno lunedì sera, 22 novembre 2021, al nutrito gruppo di concorrenti che già abita la Casa: Patrizia Pellegrino e Maria Monsè. Il GF Vip 6 è una bella vetrina per i famosi, ma non tutti sono di questo avviso. Chiara Nasti, per esempio, ha pubblicato su Instagram una Storia per rispondere a chi le chiedeva: “Faresti il GFVip?”.





“Non sono per quelle robe lì. Lo trovo da sfigati, ognuno vede le cose a modo proprio. Mai comunque”, la risposta pungente dell’influencer nonché ex naufraga dell’Isola dei Famosi. E fin qui, “de gustibus non disputandum est” in fondo. Peccato che poco dopo Dagospia abbia smascherato Chiara Nasti che, al contrario di quanto dice ora, era finita proprio nella lista dei papabili concorrenti del GF Vip 6.

Vista la Storia di Chiara Nasti, Giuseppe Candela su Dagospia ha pubblicato un articolo, con tanto di foto, dove ha scritto che proprio lei ha partecipato ai provini per il GF Vip 6 l’estate scorsa ma non è stata scelta. “Dagospia è però in grado di svelare che tre mesi fa la bella fashion blogger si è messa in fila e ha sostenuto un provino proprio per partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. La notizia? È stata scartata. Se le parole non bastano, vi mostriamo anche le immagini in esclusiva!”.