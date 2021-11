Non solo liti, nella casa del GF Vip 6 è tempo per parlare di amore e dopo la visita la scorsa settimana di Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, anche Davide Silvestri ha avuto una bellissima sorpresa. Invitato da Alfonso Signorini a recarsi nella Nave dell’Amore, l’attore parla dell’amore della sua vita: Alessia.

“È una ragazza che riesce a farmi stare tranquillo, è stupenda” confessa l’attore visibilmente emozionato nel parlare della sua fidanzata. Parlando con i suoi coinquilini Davide ha più volte confessato la sua difficoltà nel rivelare i propri sentimenti ad Alessia, alla quale non ha mai detto ‘Ti amo’.

GF Vip 6: chi è Alessia, la fidanzata Davide Silvestri

Ma le emozioni per Davide Silvestri non sono finite, perché Alfonso Signorini chiama tutti i vip in giardino e dopo il freeze è il momento dell’ingresso di Alessia: “Sono davvero agitata, sono qui per dirti che sei un grande, sei un uomo fortissimo e con dei valori veramente importanti. Sei una persona leale, umile e porti rispetto sempre a chiunque, soprattutto a me” dice, ringraziando Davide per essersi comportato sempre nel modo giusto e per non averle mai mancato di rispetto avvicinandosi ad altre donne”.





“Sei unico, continua così, sei forte” dice Alessia mentre gli occhi di Davide Silvestri diventano lucidi. “Tu sei la più bella del mondo!” dice, felice di vedere finalmente la sua fidanzata dopo due mesi lontano da lei. Poi l’attore trova il coraggio di rivelarle i suoi sentimenti: “Ti amo da impazzire”.

Tutti i concorrenti assistono all’emozionante momento e dopo la confessione di Davide Silvestri parte l’applauso. L’attore è felice di aver rivisto la sua fidanzata dopo due mesi e sicuramente questa sarà una spinta per proseguire il suo percorso al GF Vip 6 con più serenità.