“Cosa è? Guardate su”. La sorpresa arriva in giardino, dal cielo, ma non è un aereo. Ed è la prima volta al GF Vip

Sorpresa in giardino nella casa del GF Vip 6 in attesa della puntata di venerdì 29 ottobre, quando uno dei concorrenti dovrà abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini. Anche questa settimana sono in nomination solo le donne.

Dopo le prime quattro eliminazioni che ha visto fuori dalla casa Tommaso Eletti, Andrea Csalino, Samy Youssef e Amedeo Goria, la produzione del GF Vip 6 ha deciso di far nominare solo le donne per cercare di ricreare una parità numerica tra uomini e donne all’interno dell’abitazione di Cinecittà. L’ultima eliminata dal GF Vip 6 è stata Raffaella Fico e venerdì 29 ottobre se la dovranno giocare al televoto Carmen Russo (scelta da Soleil Sorge, preferita del pubblico tra Carmen e Ainett), Ainett Stephens e Francesca Cipriani.

GF Vip 6, nella casa atterra un drone

Ma torniamo alla sorpresa arrivata nella casa del Grande Fratello Vip. Mentre i concorrenti si trovavano in relax, in giardino è arrivato un piccolo drone con un una busta e un messaggio criptico senza destinatario. “I nostri cuori sono distanti da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi”, la frase che ovviamente ha scatenato la curiosità dei vipponi.





Tra le ipotesi quella più accreditata è quella di Delia Duran, la moglie di Alex Belli. Anche l’attore ha pensato al lei: “È un messaggio criptato che potrebbe valere per tutti noi. Potrebbe essere Delia”. A interrogarsi sul possibile mittente anche Manila Nazzaro: “È l’ennesimo caso di Gianmaria!”.

È APPENA ATTERRATO UN DRONE IN GIARDINO CON UN MESSAGGIO PER UN* DI LORO ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/nhedP2cYGM October 27, 2021

Secondo Jessica Selassiè e Sophie Codegoni si tratterebbe di un ex fidanzato di qualche vippona: “Questo è un ex che non vede l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi. Secondo me è un uomo, sicuramente”.