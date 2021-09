GF Vip 6, manca pochissimo ormai: il prossimo 13 settembre i vipponi di Alfonso Signorini prenderanno possesso della Casa e per nove mesi (così pare) dovranno accattivarsi le simpatie di coinquilini e pubblico per aggiudicarsi il montepremi finale di 100mila euro, di cui 50 verranno devoluti, come sempre, in beneficenza, senza contare la fama e visibilità date da un reality come quello di Canale 5. Altre novità?

Alcune sul regolamento di questa sesta edizione del programma: le espulsioni saranno sempre valide per le bestemmie, ma più osservanti quando si parlerà di epiteti razzisti, omofobi o sessisti. “Saremo più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico”, le parole di Alfonso Signorini nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni poco prima di dare il via a questa nuova edizione del GF Vip.

GF Vip 6, fuori i cachet: “Raffaella Fico tra i più pagati”

“Ora, ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa ‘liberi tutti’, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite”, ha proseguito il conduttore. Che ovviamente non ha fatto menzione dei cachet riservati ai suoi vipponi ma come ogni anno ecco che escono i rumor.





In rete si legge che i compensi destinati ai concorrenti non si discostano poi così tanto da quelli percepiti dai loro ex colleghi della quinta edizione. Ma le due vippone più pagate quest’anno sarebbero due donne, Raffaella Fico e Katia Ricciarelli. Entrambe guadagnerebbero 15mila euro a settimana. Come sempre, poi, i meno pagati saranno i concorrenti meno popolari.

Dunque Tommaso Eletti, Samy Youssef, Nicola Pisu, le sorelle Salassìè, Sophie Codegoni, Andrea Casalino e Gianmaria Antinolfi. A loro, si vocifera, un compenso sempre settimanale che, tuttavia, ammonterebbe a un terzo di quello, sempre presunto, previsto per Raffaella Fico e Katia Ricciarelli: 5mila euro. Tutti gli altri gipponi appartengono alla ‘fascia intermedia’ e percepirebbero 7.500 euro a settimana al GF Vip 6.