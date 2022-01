Al GF Vip 6 le ultime settimane sono state caratterizzati da liti e scontri tra i vipponi che hanno reso non troppo leggera l’atmosfera all’interno della Casa. Una sorta di tutti contro tutti in cui i vari inquilini non se le sono mandate di certo a dire. Ormai i concorrenti sono divisi in due fazioni: da una parte troviamo Miriana Trevisan, Jessica e Lulù Selassiè, la new entry Nathaly Caldonazzo e Delia Duran, dall’altra parte Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Soleil Sorge.

Poi ci sono i concorrenti jolly, che in questo periodo non si sono mai schierati palesemente con uno dei due gruppi e non hanno avuto particolari sconti con i coinquilini, come la new entry Kabir Bedi, Sophie Codegoni che fa spola da una parte all’altra, Alessandro Basciano o Barù Gherardi.

GF Vip 6, Barù mette ko Katia Ricciarelli

Quest’ultimo, però, non si fa problemi a punzecchiare o dire la sua quando c’è qualcosa che non gli quadra e proprio in queste ore ha avuto uno scontro con Katia Ricciarelli, una della concorrenti più discusse della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che in questi mesi l’ha sempre protetta. Già dopo le frasi contro Lulù Selassiè, il nipote di Costantino della Gherardesca aveva cambiato idea e criticato Katia Ricciarelli e non aveva apprezzato le parole usate da Alfonso Signorini per giustificarla.





“Non è una questione di generazione, mio nonno non avrebbe mai detto una cosa del genere, non capisco perché in Italia si facciano passare queste cose, negli USA saresti fucked. Cose brutte”, aveva detto. Un’altra frecciatina a Katia Ricciarelli è arrivata mentre Barù stava passando l’aspirapolvere. La cantante gli ha chiesto di allungare e di provarlo anche nella sua camera da letto, ma la risposta del vip ha lasciato tutti di stucco.

“Certo, quella è Manila che ti passa l’aspirapolvere. Ognuno ha il suo ruolo, Manila è la tua serva, io no”. Piccata la risposta di Katia Ricciarelli: “Non dire queste cose, non dire cose di cui potresti pentirti. Io non ho serve”. Poi ha sussurrato: “Dice sempre delle cag*** è incontrollabile. Non voglio neanche che entri in camera mia con l’aspirapolvere, me lo faccio io”.