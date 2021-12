Barù Gherardo Gaetani, all’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, è uno dei concorrenti del GF Vip 6. Entrato nella casa in corsa insieme a Natalie Caldonazzo, il nipote di Costantino della Gherardesca ha offerto una super cena a quattro vippone e grazie alla sua simpatia ha già conquistato il cuore dei telespettatori.

Impegnato in cucina insieme a Jessica Selassiè, Barù Gherardo Gaetani ha raccontato qualche aspetto della sua vita e con la nuova coinquilina, che spesso si trova ai fornelli, ha condiviso la sua passione per il cibo. Nel 1995 Barù ha lasciato la Svizzera per trasferirsi con la madre e la sorella sul lago Tahoè, tra il Nevada e la California, negli Stati Uniti d’America ed è un food blogger esperto di vini.

GF Vip 6, la rivelazione di Barù a Jessica Selassiè

“Sono cresciuto in Italia e poi a 8 anni mi sono trasferito in Svizzera. Da lì mi sono trasferito in America. Da lì ho vissuto in Spagna, Patagonia, in Australia… E finalmente sono tornato a vivere nella mia amata Toscana. Sono finito in televisione per colpa di mio zio Costantino e da lì ho fatto vari programmi”, ha raccontato Barù a Jessica. Barù è infatti un food blogger, ha condotto il programma Barù Gira l’Italia e un tg di food news.





È un esperto di vini e ha scoperto questa passione in Argentina, dove ha lavorato per l’azienda vinicola Bodega Noemia, poi è tornato in Italia nelle terre del Chianti per poi ripartire, questa volta verso l’Australia, per collaborare con la cantina Torbreck. “Ora sono un esperto di vino e cibo, un mondo molto divertente. Quindi spero di portare alla casa un po’ di cucina buona. Il cibo è molto importante”, ha detto ancora alla princess. Durante la preparazione del pranzo, Barù ha fatto una rivelazione che ha fatto sobbalzare i telespettatori.

Barù “mi faccio le c4nne da quando ho 14 anni secondo te non so rollare?” IO STESA #gfvip pic.twitter.com/MH5JGNMj9y December 21, 2021

Alla frase “devi girare, per poi inserire e richiudere“ della Selassiè, che gli stava spiegando come preparare il pranzo, Barù ha fatto una battuta che ovviamente ha fatto il giro del web: “Senti, mi faccio le canne da quando ho 14 anni, vuoi che non faccio il coso? E Vabbè lascia stare…“. Jessica ed Eva Grimaldi hanno cercato di zittirlo, ma ormai la ‘frittata’ era stata già fatta.