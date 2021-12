Un bacio che cambia la storia dei due concorrenti del GF Vip 6. Nel corso della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini sono stati tanti i baci scattati tra i vipponi: intrighi, amicizie, baci cinematografici e chimica artistica sono state le frasi usate per descrivere i rapporti nati nella casa, e in queste ore c’è stato un nuovo e forse inaspettato bacio.

Nel corso di questa edizione del GF Vip 6 abbiamo assistito alle effusioni tra Soleil Sorge e Alex Belli, che dopo aver mascherato il loro rapporto dietro ”amicizia” o ”complicità e chimica artistica”, si sono lasciati andare a baci ed effusioni sotto le lenzuola.

GF Vip 6, scatta un altro bacio nella casa

Da qualche tempo anche Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si lasciano andare a limonate davanti alle telecamere e prima di loro qualche bacio era scattato anche tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, ma ben presto le cose tra i due erano cambiate, con un allontanamento della showgirl e il rammarico del figlio di Patrizia Mirigliani per il clamoroso passo indietro.





Da qualche settimana Miriana Trevisan ha instaurato un bellissimo rapporto con Biagio D’Anelli, ex concorrente del GF Nip, opinionista ed esperto di gossip, e in tanti hanno notato un certo feeling tra i due. Quest’oggi, nonostante la discussione avuta poco prima sul loro attuale rapporto, Biagio e Miriana si ritrovano molto vicini sui divani nel salone della Casa. Occhi negli occhi, stretti in un abbraccio, si scambiano il loro primo bacio a stampo.

“Ho tutta la strada libera davanti”, dice Miriana a Biagio, facendo riferimento al fatto che lei non è impegnata e quindi può viversi questo momento in tranquillità. “Se mi guardi con quegli occhi mi disoccupi”, dice Biagio scatenando la risposta della vip: “I miei occhi sono questi, comunque bella questa battuta, simpatica”

Poi scatta il bacio, a stampo, e Miriana Trevisan ribatte: “Ah quindi mi dai un bacio così e non di nascosto, lo fai perché sei onesto”, spiega pungendo il vip, che fuori dalla casa ha una compagna. “Ma se questo lo chiami bacio, allora io sono un campione del mondo. Non può essere un bacio perché tu sei rimasta ferma e i baci si danno in due”.