“Guardate!”. GF Vip 6, scatta il bacio tra Soleil Sorge e Alex Belli. Tutti senza parole

Scatta il bacio al GF Vip 6 tra Soleil Sorge e Alex Belli. Se questa notte l’atmosfera in casa sembrava particolarmente romantica, oggi il Grande Fratello ha deciso di metterci lo zampino con un nuovo Freeze.

Alex e Soleil convocano tutti i loro coinquilini in salone per leggere il comunicato ufficiale: “Vipponi, da oggi sarete protagonisti di un nuovo Freeze, un classico del Grande Fratello: il Kiss Freeze! Nel momento in cui sentirete risuonare nella Casa le note del brano Kiss, dovrete dare un bacio a chi vi sta di fianco. Dovete continuare a mantenere un bacio frizzato, continuando fino alla fine del Freeze: i baci, istanti di un tempo congelato”.

GF Vip 6, bacio tra Soleil Sorge e Alex Belli

Il Grande Fratello decide di mettere subito alla prova i vipponi e fa partire due Kiss Freeze consecutivi per far subito capire loro il funzionamento del nuovo gioco. “Per rendere il gioco più complicato, alcuni vipponi mangeranno dell’aglio e della cipolla!” scherza Soleil, prendendo in giro i suoi compagni.





Mentre alcuni concorrenti sono rimasti un po’ timorosi per via delle loro storie d’amore fuori dal GF Vip 6 o comunque hanno fatto in modo di non darsi un bacio vero e proprio, magari mettendo la mano davanti alla bocca o dandosi un bacio sulla guancia, c’è chi invece non si è fatto troppi problemi.

È il caso di Alex Belli e Soleil Sorge. Al momento del freeze, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e naufraga dell’Isola dei Famosi è saltata in braccio ad Alex e i due si sono baciati. Anche Francesca Cipriani è rimasta molto sorpresa nel vedere il bacio tra i vipponi: “Oddio ma si sono baciati in bocca”.