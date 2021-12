Nel corso di questa edizione del GF Vip 6 abbiamo assistito alle effusioni tra Soleil Sorge e Alex Belli, che dopo aver mascherato il loro rapporto dietro ”amicizia” o ”complicità e chimica artistica”, si sono lasciati andare a baci ed effusioni sotto le lenzuola.

DaIn queste ore è scattato un bacio tra Sophie Codegoni e il nuovo vippone Alessandro Basciano, ma l’ex tronista di Uomini e Donne si era lasciata andare anche con Gianmaria Antinolfi, che ovviamente non ha visto di buon occhio il nuovo flirt nato in casa. Qualche bacio era scattato anche tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, ma ben presto le cose tra i due erano cambiate.

GF Vip, bacio tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli

Da qualche settimana Miriana Trevisan ha instaurato un bellissimo rapporto con Biagio D’Anelli, ex concorrente del GF Nip, opinionista ed esperto di gossip, e in tanti hanno notato un certo feeling tra i due. Un paio di settimane fa i due si erano ritrovato occhi negli occhi, stretti in un abbraccio e si erano scambiati loro primo bacio a stampo.





Durante la festa organizzata per il compleanno di Jessica Selassiè i due hanno fatto un passo avanti ed è scattato il primo vero bacio, con tanto di dichiarazioni. due si stringono in un forte abbraccio ma a mancare non sono di certo i numerosi baci che questa volta si scambiano proprio davanti a tutti i loro compagni d’avventura.

Come riporta Biccy, Biagio D’Anelli ha parlato con Miriana Trevisan: “Ieri ho analizzato tante cose e avuto delle certezze da parte tua. Ho chiuso dei viaggi mentali che avevo in testa e adesso sto benissimo. Adesso ho la conferma che voglio vederti fuori. Ti ricordi quando ti chiedevo ‘tu vivi a Roma io a Milano, come ci spostiamo?’. Ecco lo dicevo pensando a come vederci”.

“Questi giorni mi sono serviti e adesso so che voglio viverti. Io ti voglio bene sul serio Miriana. Lo capisci che fuori da qui io voglio frequentarti? Ci tengo tanto. Quando usciremo fuori, se sono aperte le discoteche devi venirci con me. Perché voglio che mi stai vicino nella mia realtà”, ha detto il vippone.