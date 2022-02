“È un gran figo, ma lo sto ancora conoscendo. Vedremo”. Parole di Delia Duran che commenta in questo modo il suo avvicinamento ad Antonio Medugno, il giovane modello che suoi social vanta migliaia di follower e visualizzazioni, da poco entrato nella Casa del GF Vip 6. Lui è convinto che alla fine Delia Duran tornerà tra le braccia del marito Alex Belli una volta finita l’esperienza del reality. E per questo motivo non vuole essere usato: lo ha fatto capire parlando con gli altri coinquilini.

Qualche sera fa Delia Duran e Antonio Medugno si sono appartati nella stanza blu per prepararsi per la notte. L’attrice raggiunge il modello nel suo letto e lui domanda: “Hai bisogno d’affetto?” stringendola in un caloroso abbraccio. Il momento non passa inosservato e Nathaly chiede quale sia la natura del loro rapporto. La Duran definisce Medugno come “un fratellino” e anche l’altro parla della coinquilina come di una sorella. La risposta non convince la Nathaly Caldonazzo, che invita il modello ad essere più chiaro ed esporsi di più. Lui replica che non riesce a farlo perché vede poca trasparenza nell’atteggiamento che Delia ha nei suoi confronti.

Nelle ultime ore Delia Duran ha continuato a flirtare con Antonio Medugno: si è avvicinata al giovane sussurrandogli all’orecchio: “Ho una voglia matta di farlo con te… Con te e Alex“. Il ragazzo non è apparso imbarazzato ma anzi l’ha presa a ridere e ha replicato: “Con me? Guarda che se ti hanno sentito lunedì ci facciamo le risate”. “Vabbè dai ma qui stiamo sdrammatizzando”, ha chiarito Delia Duran che con Alex Belli ha sempre parlato di amore libero.





Insomma stando a quanto emerso la modella venezuelana sarebbe interessata ad avere un rapporto aperto con Antonio Medugno e il marito Alex Belli. Ma il giovane modello non ci sta e parlando con Davide Silvestri e Barù si è sfogato. “Fa qualcosa così e poi torneranno comunque insieme. Questo era già scritto. Non è una novità, infatti non è che ci sorprende, capito? Poteva succedere subito, prima settimana, non dopo quattro mesi. Devi andare avanti quattro mesi a dire: “Sei la donna della mia vita?”, ha sottolineato Davide Silvestri.

Quindi è arrivata la risposta di Antonio Medugno: “Mi hanno chiesto: “Non ci vedi niente con lei un domani?”. Che vedo? Lei ha conosciuto una persona matura, chissà. Ma è pazza. Ma poi andiamo in sauna e ti dico: “Hai intenzione di tornare”. “Io sì, lo amo”. Allora io passo come quello che ci va di mezzo? No, stai scherzando?”. Quindi ha aggiunto: “Devo passare per il burattino, il giocattolino che sta lì? No, assolutamente no, non ci vedo niente con Delia”.