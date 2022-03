Sembra quasi incredibile ma il prossimo lunedì, dunque tra una settimana esatta, il pubblico proclamerà il vincitore di questo lunghissimo GF Vip 6. Alfonso Signorini e i concorrenti, però, hanno davanti a loro ancora due puntate: quella di lunedì 7 marzo e quella di giovedì prossimo. Due dirette in cui sicuramente non mancheranno sorprese, incontri, regali, liti e ovviamente colpi di scena ed eliminazioni.

Intanto questa sera rischiano il posto in tre: Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Jessica Selassié. Sono tutti e tre dentro la Casa dall’inizio, dunque da settembre scorso, e solo il pubblico deciderà chi eliminare a un passo dalla finale. L’attore si è detto sicuro di uscire, mentre la showgirl ha lasciato intendere di non sentirsi di essere la nuova eliminata della Casa.

GF Vip 6, cosa succederà lunedì 7 marzo 2022

Ma quello tra Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Jessica Selassié non sarà l’unico televoto della serata. Nella diretta del GF Vip 6 del 7 marzo 2022, infatti, ci sarà ancora una volta una doppia eliminazione, si legge tra le anticipazioni. Nell’ultima puntata Giucas Casella si è salvato grazie al famoso “biglietto di ritorno”, l’ultimo di questa edizione, ed è uscito solo Antonio Medugno al televoto flash. A chi toccherà stasera?





I concorrenti non sanno ancora che dovranno salutare un altro coinquilino, anche se forse lo sospettano visto che i giochi stanno per chiudersi. E non sanno nemmeno che ci sarà la proclamazione di un nuovo finalista. Al momento, infatti, “dormono sonni tranquilli” solo Delia Duran e Lulù Selassié che, si legge ancora, racconterà in diretta la sua storia.

Le sorprese non sono finite qui perché si parlerà di Jessica e Barù e ci sarà anche un grande ritorno nella nuova diretta del GF Vip 6, quello di Alex Belli. L’attore, dopo qualche puntata di assenza (era volato a Sharm el Sheikh e dai fondali marini ha inviato un messaggio d’amore per Delia Duran in una delle ultime puntata), sarà ancora in studio, al fianco dei concorrenti eliminati. Si tornerà a parlare dell’ormai famoso triangolo amoroso?