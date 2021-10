Nuova puntata del ‘GF Vip 6’ nella serata di lunedì 4 ottobre. Ci sono stati tantissimi momenti di commozione, infatti Ainett Stephens ha raccontato dell’uccisione di sua madre e di sua sorella, che sono state bruciate causandole un dolore indescrivibile. Manuel Bortuzzo ha ricevuto anche una bellissima lettera dall’ex fidanzata e si è emozionato. Ma è stato un concorrente a rendersi protagonista di un racconto inaspettato, durante una conversazione con i compagni di avventura del reality show.

Infatti, ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con tre donne contemporaneamente e tra queste c’era anche un transessuale: “Ragazzi, ma è inutile sottolineare le differenze. Per me è tutto così normale, una volta io ero con tre donne. Sì, avete capito bene, tre, di cosa vi stupite? Ragazzi, io ho fatto di tutto. Una delle quali sembrava l’ex di Aldo Montano. Questa qui poi alla fine è venuto fuori che aveva il pistolino sotto. Ma per me è una donna. La vedevo come tale, oggi come oggi non penso che sia una cosa strana”.

Poi il concorrente del ‘GF Vip 6’ ha aggiunto: “Io sono per la libertà di tutti. Ognuno deve fare e andare con chi vuole”. Dello stesso parere Giucas Casella: “Ma è normale ragazzi, capita a tutti no? Quando ero giovane ho avuto queste esperienze, ma succede. In alcuni casi erano soltanto preliminari. Non sono state delle storie. Non sono bisessuale, soltanto penso che si possa andare con uomini e donne. A te non è mai successo Gianmaria?”. Il giovane ha risposto di no, ma ovviamente non ha nulla in contrario.





Ad aver fatto la rivelazione bomba riguardante le tre donne, tra cui una trans, è stato Amedeo Goria, che non si vergogna assolutamente del suo passato intimo. Queste sono state invece le parole di Antinolfi: “A me non è successo, ma anche secondo me sono cose normali. Succede a molti, non c’è nulla di strano. Ho ascoltato le vostre storie e non ci trovo nulla di particolare. Noi ragazzi di oggi siamo molto liberi. Non ci si nasconde più come una volta. Ma non soltanto su esperienze omosessuali”.

Durante l’ultima puntata in diretta del ‘GF Vip 6’, Francesca Cipriani ha iniziato a urlare e si è fiondata fuori ma non è riuscita a trattenersi, dicendo di non riuscire a respirare durante l’incontro con il suo fidanzato. Sono stati impiegati anche dei bodyguard a protezione per evitare il contatto fisico, che avrebbe rischiato di far squalificare la concorrente per violazione delle norme anti-Covid.