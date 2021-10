Sta succedendo di tutto al ‘GF Vip 6’ e Amedeo Goria è uno dei concorrenti maggiormente protagonisti di fatti clamorosi. Durante la puntata in diretta di Alfonso Signorini è stato messo al corrente di una vicenda, che se confermata, aprirebbe a scenari inattesi. La sua compagna Vera Miales è stata beccata con un pancino sospetto nei giorni scorsi e stando ad alcune indiscrezione aspetterebbe un bebè. L’ex di Maria Teresa Ruta è rimasto molto sorpreso da questa notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno.

In un primo momento ha commentato così queste voci: “Sono notizie che beh, possono succedere…Se sono fertile? Purtroppo sì, anche altre volte è successo, ci sono stati dei rischi. Se sono felice di essere fertile? Dovrei farmi sterilizzare. Una bella vasectomia. Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà di un bambino di 1 anno. Sarei un nonno. L’ho sentita il 10/11 settembre e non mi ha detto nulla. Domani chiederò di avere un confronto telefonico con lei”. E ora spunta un’ipotesi davvero pazzesca.

Dopo l’appuntamento con Alfonso Signorini, Amedeo Goria ha discusso di questo argomento con gli altri concorrenti del reality show. E tra le tante dichiarazioni fatte, una ha fatto decisamente molto rumore. Alcuni utenti hanno riportato la notizia sui social network e in particolare su Twitter. E sta anche sorprendendo il silenzio di Vera Miales, che nonostante abbia pubblicato delle stories su di lui, ha glissato completamente sulla possibilità che lei possa essere davvero in stato interessante.





Amedeo Goria starebbe valutando di prendere una decisione che avrebbe quasi dell’assurdo. Infatti, potrebbe decidere di diffidare Vera Miales per il fatto che lei sia incinta. Questi due dei commenti del popolo della rete sul fatto in questione: “Nel cuore della notte Amedeo vorrebbe parlare con il suo agente per diffidare la fidanzata perché fa credere in giro che è incinta di lui”, “Amedeo che vuole parlare con il suo agente per diffidare la fidanzata dal rimanere incinta. Circoo”.

Nel cuore della notte Amedeo vorrebbe parare con il suo agente per diffidare la fidanzata perché fa credere in giro che è incinta di lui 💀 #gfvip October 9, 2021

Intanto, Jessica Selassié ha attaccato Samy, eliminato dal programma: “Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il c***o di vederlo in giro per casa. Quando ha espresso il suo interesse per Raffaella, lei ha cercato di appiopparlo un po’ a chiunque. Anche a me. Io sono stata al gioco, non era un brutto ragazzo. Poi però ha iniziato a chiedermi ‘ma la notte le telecamere sono accese?’”.