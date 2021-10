Alfonso Signorini è stato riconfermato anche quest’anno alla conduzione del ‘Grande Fratello Vip’, giunto alla sua sesta edizione. Finora comunque ci si aspettava di più in termini di ascolti, anche se sono arrivati dei dati in crescita nelle ultime settimane. Dovrà necessariamente sperare di fare di più per favorire eventualmente il prosieguo del reality show. Al momento non è dato sapere con certezza quando terminerà il programma, quindi molto probabilmente dipenderà tutto dai telespettatori.

Nelle ultime ore si è parlato molto del suo fidanzato. Ha confessato di essere omosessuale e di avere un compagno, Paolo Galimberti, membro del Senato per il Popolo della Libertà. A Verissimo da Silvia Toffanin, nella puntata andata in onda il 24 ottobre, Alfonso Signorini ha rivelato che Paolo gli è rimasto accanto anche quando ha contratto il Covid. “Paolo voleva addirittura venire a mangiare da me, ma io mi sono opposto. Allora lui, sapendo che io temevo l’arrivo della notte, mi aveva proposto di venire a dormire nel mio garage”.

Ma c’è ovviamente un aspetto che desta molta curiosità nel pubblico. Infatti, in tanti si sono chiesti e si chiedono ancora quanto possa guadagnare Alfonso Signorini per la conduzione del ‘Grande Fratello Vip’. Cifre ufficiali non sono state confermate dal diretto interessato, ma c’è un’indiscrezione molto forte rilanciata in queste ore che ha lasciato a bocca aperta gli spettatori. Non stiamo parlando infatti di una somma di poco conto. Il presentatore Mediaset non può che essere soddisfatto del cachet.





A fornire informazioni su quanto guadagnerebbe Alfonso Signorini è stato il sito ‘Contocorrenteonline.it’. Ilary Blasi, predecessore del conduttore, pare percepisse 50 mila euro a puntata. E anche lui non è affatto da meno, infatti percepirebbe una somma che va dai 40 mila ai 50 mila a puntata. Dunque, Mediaset non bada a spese per il numero uno del reality show. Ma inevitabilmente ha grande interesse ad avere dei ritorni per quanto riguarda gli ascolti. E su questo dovrà lavorare ancora di più.

Nell’ultima puntata Alfonso Signorini ha fatto esplodere polemiche. Infatti, è arrivato in studio particolarmente raffreddato e con gli occhi lucidi, e ha candidamente ammesso di essere ammalato. Signorini è entrato in studio con gli occhi lucidi. Signorini è finito nel mirino del web: “Leggo che Signorini con 38 di febbre sta a condurre il Gf Vip. Ma in periodo Covid tutto ciò è possibile??“.