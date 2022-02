“Non toccarla”. E al GF Vip succede il panico: Delia vede Alex e Soleil e perde il controllo

Alex Belli è tornato al GF Vip 6. “Stasera faremo una proposta indecente al nostro Alex Belli – aveva annunciato Alfonso Signorini durante la 4oesima puntata – Il GF Vip 6 ha intenzione di mettere l’attore davanti ad una scelta clamorosa da prendere, chissà cosa sceglierà di fare lui. Vuole che tu ritorni in casa per qualche giorno e farai veramente qualcosa per mettere fine a questo triangolo. Darai un finale a questa soap d’amore e deciderai se scegliere Soleil, Delia o anche Basciano”.

Lunedì 14 febbraio Alex Belli ha varcato nuovamente la fatidica porta rossa, suscitando le diverse reazioni da parte degli inquilini e, in particolare di Soleil Sorge e Delia Duran. Con la prima felice per averlo rivisto e la moglie sconvolta dopo averlo visto all’interno della casa.

GF Vip, Delia Duran contro Alex Belli: “Non toccarla”

Il nuovo ingresso nel programma ha movimentato ancora gli equilibri del gruppo. “Sono scioccata, non me l’aspettavo” ha affermato la modella venezuelana ritrovandosi davanti Alex Belli. “Pensavate di esservi liberate di me e invece sono qui e non vi lascio andare”, ha detto l’attore rivolgendosi alla moglie Delia e Soleil. L’attore ha provato a riavvicinarsi all’amica Soleil proprio davanti agli occhi della moglie è successo qualcosa di inaspettato.





“Mi sono innamorato di te”, dai Sole, l’ha detto”, ha spiegato Delia riferendosi al marito e a quel punto Alex si è inginocchiato davanti a Soleil mettendole una mano sulla spalla, cosa che ha fatto innervosire la Duran. “Non toccarla e dì la verità! Questa roba mi dà fastidio. Non fare così perché questa roba non mi piace. Dì la verità, perché lei ha confermato. Confermalo adesso. Abbi le p***e di dire ‘Sole io ti amo e sono innamorato di te’. Sono due cose diverse. Non me l’avevi detto”.

Alex si inginocchia a Soleil.

Delia sbotta "non toccarla"

Posso dire che qua ha fatto bene?

L'ho detto. #gfvip #solearmy pic.twitter.com/iDlu201sWR February 15, 2022

Delia è stata una furia e dopo aver rimproverato Alex Belli lui ha risposto che in realtà anche durante la diretta lui aveva ammesso i suoi sentimenti per la concorrente del Grande Fratello Vip: “No, non era un senso di sbando, era un senso di consapevolezza”, ha detto Belli.