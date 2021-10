GF Vip 6, ci risiamo. I telespettatori del reality di Alfonso Signorini sono sempre molto attenti alle dinamiche della Casa e a chi segue la diretta h24 non sfugge nulla, nemmeno una confidenza tra i vipponi. E così a quanto pare, come si legge su Twitter, a pochi giorni dalla “scoperta choc” di Raffaella Fico anche Carmen Russo si è trovata di fronte a una scena che avrebbe volentieri evitato. Anche perché come il pubblico sa bene quest’anno è stata messa a disposizione una stanza all’interno della quale chiunque voglia può entrare per avere un po’ di privacy.

Si è scoperto nei primi giorni del GF Vip 6 quando, mentre i concorrenti erano a tavola a un certo punto Gianmaria Antinolfi aveva chiesto dove si trovasse qualcuno e Manila Nazzaro: “[…] è nella stanza che il Grande Fratello ha deciso di dare per la privacy agli uomini”. E Francesca Cipriani, tanto per rendere ancora più chiaro il concetto: “Dove Giucas può andare con Federica, la mano amica”. Ma visto quanto accaduto poche ore fa e il precedente sollevato da Raffaella Fico anche il bagno sembra essere usato per quel tipo di privacy.

GF Vip 6, un altro vippone beccato in bagno

Evidentemente i vipponi del GF Vip 6 ne hanno parlato tra loro perché un utente su Twitter riporta: “In che senso dopo Nicola hanno beccato anche Alex Belli a farsi le s***e in bagno”. E un altro: “Da stamattina le ragazze raccontano che ieri sera Carmen abbia aperto la porta del bagno e trovato Alex in piena battaglia del 5 contro 1! E Gianma ha confermato di averlo trovato altre volte. Sole ha beccato una volte Nic”.





Il fan del GF Vip 6 ha poi aggiunto: “Quando Jessica si è aggiunta alla chiacchierata ha detto ‘Alex?’ e Raffaella ha risposto ‘Sì, però non facciamo nomi’. Questa mattina in giardino l’ha detto anche Gianmaria il suo nome e hanno detto anche quello di Nic. Soleil era in giardino mentre ne parlavano stamattina, non in questa chiacchiera della cucina”.

adoro che il Gf ha messo a disposizione una stanza per la privacy degli uomini ma amo un po’ di più loro che lo sbandierano ai quattro venti a tavola in diretta scusate #gfvippic.twitter.com/vrNrdqiQ6O September 28, 2021

Quindi, dopo Raffaella Fico che ha sorpreso Nicola Pisu anche Carmen Russo si sarebbe trovato di fronte Alex Belli in un momento di autoerotismo. E ancora una volta la delicatezza di non fare nomi non è stata rispettata. Ma vale la pena sottolineare che proprio come successo la scorsa settimana, anche in questo caso non esiste alcun video che può confermare o smentire questa versione: la notizia arriva solo dai tweet degli utenti evidentemente attentissimi alle dinamiche del GF Vip 6.